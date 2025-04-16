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陸委會封殺上海團效應浮現？ 今年雙城論壇2市「靜悄悄」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安（右）昨晚在圓山飯店宴請上海副市長華源（左）等上海團。報系資料照
台北市長蔣萬安（右）昨晚在圓山飯店宴請上海副市長華源（左）等上海團。報系資料照

兩岸交流日益緊縮，過去雙城論壇籌辦，從當年度燈節活動交流之後，上海台北雙方幕僚就會開始前期作業，但今年陸委會封殺行之有年的燈會交流，對於今年雙城籌辦進度，市府坦言，至今雙方都還開始沒有接洽討論雙城論壇相關事宜，市長蔣萬安是否赴上海參加，仍是未知數。

雙城論壇從2010年開始舉辦，今年將邁入第15年，今年雙城論壇輪到上海舉辦，雙城論壇去年較晚舉辦外，大多是在每年7、8月，趁北市議會時休會。府方人士說，若雙城論壇在7、8月舉辦，通常雙方的幕僚會議，大概在現在這個時間點就會進行接洽，但雙方目前都靜悄悄。

台北市議會民政委員會昨天舉行工作報告，北市秘書長李泰興率秘書處人員參加，民進黨議員陳賢蔚就問到雙城論壇的議題，認為以今年的國際情勢，中央政府和大陸的互動愈來愈緊張，去年已經很晚才舉辦，可說是趕著辦出來得，今年若是能不能舉，市府該如何因應。

陳賢蔚說，以現在的兩岸關係緊張，國際間的關稅戰，市府是否有掌握，陸委會對兩岸交流勢必加嚴審查，認為兩岸應對等尊重，在此情況下，若今年雙城論壇無法舉辦？市府有沒有因應之道。

李泰興指出，台北市的城市交流，不限雙城論壇，還和有其他各城市交流，目前雙城論壇，上海還沒有正式啟動，相關細節的洽談，目前還沒有開始。市府內部還是希望能繼續舉辦。

李泰興說，目前台北上海仍有一些交流，例如體育活動有羽球、圍棋，溝通交流會持續下去，他也坦言，市府目前的幕僚作業，也還沒有啟動，至於何時會啟動，市府會再討論。

上海 北市 蔣萬安 雙城論壇

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