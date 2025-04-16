控網路攻擊 陸高調通緝3美國特工

在中美因關稅戰而關係緊張之際，哈爾濱市公安局昨高調指控三名美國家安全局（NSA）特定入侵行動辦公室的特工，曾對大陸二月舉辦的亞冬運進行網攻，並公開三人全名懸賞通緝。大陸外交部昨批評此案性質惡劣，已向美方表達關切，敦促美方停止對中方實施網路攻擊。

中共總書記習近平上任後高舉國安大旗，昨日是大陸「全民國家安全教育日」，黑龍江省哈爾濱市公安局發布「關於對三名美國網攻竊密人員的懸賞通告」，點名三名美國特工，參與針對哈爾濱亞冬運賽事訊息系統，及黑龍江省內關鍵訊息基礎設施的網路攻擊，並指三人參與對陸科技巨頭華為公司等企業的網路攻擊。

大陸官媒環球時報引述指控，美國加州大學、維吉尼亞理工大學也參與本次網攻，並透露美國安局鎖定了能源、交通、水利、通信、國防科研院校等領域。

本月三日，大陸國家計算機病毒應急處理中心旗下實驗室曾發布報告稱，哈爾濱亞冬運成為網路駭客攻擊目標，在一月廿六日至二月十四日期間，賽事系統遭境外網路攻擊超過廿七萬次，其中超過六成的攻擊來自美國。黑龍江省的訊息基礎設施更遭遇五千萬次攻擊，源頭同樣指向美國。