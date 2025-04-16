習近平出訪大馬 喊衝破單邊主義

經濟日報／ 記者陳宥菘／綜合報導

在美中貿易戰升級之際，大陸國家主席習近平昨（15）日從越南轉往馬來西亞，展開為期三天的國是訪問。

他在馬國報章發表署名文章，呼籲維護多邊貿易體制，維護全球產業鏈供應鏈穩定，並強調大陸願同馬來西亞和其他東協國家一道，「衝破單邊主義、保護主義逆流」，攜手打造更為緊密的大陸一東協命運共同體。

習近平本周訪問東南亞三國，結束首站對越南的訪問後，他昨晚飛抵馬來西亞，馬國首相安華親自接機。訪問期間，習近平將會見馬來西亞元首蘇丹依布拉欣、首相安華，根據馬國外交部消息，兩國將簽署諒解備忘錄、協議書等。

星洲日報報導，銀河證券分析稱，東協是受美國對等關稅衝擊最大的區域之一，這可能促使大陸與東協加強經濟關係及重新啟動類似東協加三（包括中日韓）的合作倡議，再加上涉及東協的多項自貿協定。此外，習近平的到訪或將解決馬來西亞隆新高鐵項目的資金問題，或宣布更多投資計畫，以及承諾向馬國購買更多棕梠油。

東協 習近平 馬來西亞

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