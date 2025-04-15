陸通緝三名美國國安局黑客

根據新華社4月15日援引哈爾濱警方披露的消息，「此次針對亞冬會開展網絡攻擊是由美國國家安全局（NSA）精心組織實施的一次網絡攻擊行動，實施此次網絡攻擊行動的組織是美國國家安全局信息情報部（代號S）數據偵察局（代號S3）下屬特定入侵行動辦公室（Office of Tailored Access Operation，簡稱TAO，代號S32）。美國國家安全局特定入侵行動辦公室為了掩護其攻擊來源和保護網絡武器安全，依托所屬多家掩護機構購買了一批不同國家的IP地址，並匿名租用了一大批位於歐洲、亞洲等國家和地區的網絡服務器。」

哈爾濱警方稱，美國國家安全局賽前攻擊行為主要集中在亞冬會註冊系統、抵離管理系統、競賽報名系統等重要信息系統，「意圖利用網絡攻擊竊取參賽運動員的個人隱私數據」，並且在2月3日第一場冰球比賽時達到高峰。「美國國家安全局妄圖破壞系統，擾亂影響亞冬會賽事的正常運行。同時，美國國家安全局針對黑龍江省內能源、交通、水利、通信、國防科研院校等重要行業開展網絡攻擊，意圖破壞我關鍵信息基礎設施引發社會秩序混亂和竊取我相關領域重要機密信息。」

哈爾濱公安局因此決定對隸屬於美國國家安全局的凱瑟琳‧威爾遜（Katheryn A. Wilson）、羅伯特‧思內爾（Robert J. Snelling）、斯蒂芬‧約翰遜（Stephen W. Johnson）進行通緝，並稱是經過「持續攻擊溯源」才鎖定了這三名特工。此外，哈爾濱警方還稱，發現「具有美國國家安全局背景的美國加利福尼亞大學、弗吉尼亞理工大學也參與了本次網絡攻擊」。

警方披露的信息中還介紹了此次網絡攻擊的方式，並懷疑美國國家安全局在亞冬會期間試圖通過向特定設備發送未知加密字節來「喚醒、激活微軟Windows操作系統提前預留的特定後門」。

不過，中國方面並沒有透露究竟是如何確定三名特工身份的，也沒有交待這三人目前身處哪個國家。

中美時常相互指控網絡諜戰

中國外交部發言人林劍也在4月15日的新聞發布會上表示，美方攻擊行為「對中國關鍵信息的基礎設施、國防、金融、社會、生產以及公民的個人信息安全造成了嚴重危害，性質十分惡劣，中方譴責美國政府的上述惡意網絡行為。」「中方已通過各種方式，就美網絡攻擊中國的關鍵基礎設施向美方表明關切。我們敦促美方在網絡安全問題上採取負責任的態度，停止對中方實施網絡攻擊，停止對中方的無端抹黑和攻擊。中方將繼續採取一切必要措施，保護自身的網絡安全。」

近年來，美國方面時常指責具有中國政府背景的黑客對美國基礎設施和政府部門發動網絡襲擊。就在3月，華盛頓宣布對一批涉嫌攻擊美國國防情報局、美國商務部以及台灣、韓國、印度、印尼外交部的中國黑客提出起訴。中國方面則始終否認參與任何境外網絡間諜行動。

與此同時，北京近年來也開始指控美國及其盟友的網絡間諜行動。去年12月，中國方面表示發現並處理了自2023年5月以來美國針對中國科技公司發動的兩起旨在「竊取商業機密」的網絡攻擊，但沒有透露涉案機構的名稱。

（新華社、美聯社、路透社）

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