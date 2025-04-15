30年前受託辦理陸配來台 「救總」籲政府拉長「除籍證明」補繳時限

移民署月初向陸配與陸配二代寄出1.2萬份通知書，強調若未在三個月內補繳大陸的除籍證明將被註銷台灣戶籍，引起關注，這群受文者大多是2004年前來台，其中甚至有向「中國大陸災胞救濟總會」（救總）申請者，相關情況因為當時法規體系並未留有痕跡，如今罕為人知。救總向本報強調，當年都是「核轉」文件，且依當年法規，所需文件也不包含除籍文書，對於此次事件，救總呼籲政府將補繳除籍文件的時效拉長到6個月，使受文者在時間上能夠更充裕。

受到除籍證明通知書事件影響的網友小婷（化名）向本報表示，此次收到通知書的母親，當年就是向大陸災胞救濟總會申請來台的，當年兩岸不能直接接觸，通常都是透過香港轉介，自己母親來台年份為1995年。

對於當年服務陸配的情形，中華救助總會（即原先的中國大陸災胞救濟總會）15日向本報表示，歷年來該單位服務過的陸配人數相當多，自1988年11月到2000年6月，救總協助的入出境接待人數高達92萬8,691人次，至於受理申請依親居留等的人數，也高達7萬7,515人次。

救總指出，該單位負責協助陸配來台申請的業務，自民國90年（2001年）後就不再辦理，當時政府將此業務更改為單一窗口，由境管局（其後改名為移民署）負責。

據本報記者查詢，行政院曾於1991年底訂定「大陸地區人民來台居留或定居申請作業要點」，並由陸委會委託中國大陸災胞救濟總會，自1992年1月3日開始，受理大陸地區配偶來台居留的申請，當年全年配額為240名（直到1996年，陸配來台全年配額不過才鬆綁至1,080名）。

1993年，原法規終止適用，改為適用內政部新訂定的「大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法」，但仍明定若申請人尚在大陸，需要向行政院設立或指定之分支機構辦理，若無分支機構，則一律需要先前往香港，才能來台，尤其在台親人「向中國災胞救助總會申請，核轉境管局辦理」。

據悉，1990年代處理大陸地區人民來台的機關相當多元化，1993年訂定的「大陸地區人民進入台灣地區許可辦法」中，包含中國大陸災胞救助總會、香港中華旅行社、蒙藏委員會（包含外蒙古地區）、我駐外使館、內政部警政署境管局等都能受理申請案，整體來說相當複雜。不過，當初相關的授權文件、法規命令，目前在全國法規資料庫、內政部主管法規系統、陸委會主管法規系統，都沒有任何的痕跡，僅在我方的國家檔案局、中共早年的部分涉台刊物保有全文。

換言之，當初由救總出面受託處理陸配來台的情況，外界確實所知甚少。

對於無法從法律上查詢到痕跡，小婷也無奈地指出，「這就是無言的地方」，加上現在收到移民署通知書的母親，也並未有保存當年與救總申請的資料，使得佐證當年申請來台的過程「確有其事」，變得更加困難。

小婷也向本報確認，其母親當年來台，就是依循當年程序，即符合規定的申請人尚在大陸者，由在台直系血親或配偶代向救總申請，再核轉境管局辦理；已抵達港澳地區者，向港九救濟委員會申請。其母親屬於後者。當時申請所需文件包括：定居或居留申請書（附照片四張）、大陸居民身分證影本、港澳通行證影本或中共護照影本、依親對象入境保證書、在台親屬的戶籍謄本等足資證明親屬關係或結婚日期之證件、1987年11月以前重婚者應附具後婚配偶同意書，到達海外經過說明書。

而對於此事，救總強調，當年協助受理陸配來台的申請，都是「核轉」而並非「核定」。因救總是民間團體，不具備行政機關的權限，文件收齊後都交給境管局，且當時需要繳交的文件，並沒有除籍證明（即2004年兩岸條例修訂實施後納入的「喪失原籍證明」要求）。

就此次的通知書措施，救總指出，因年代已久遠，戶籍查找相對來說困難很多，建議政府應可考慮，將此次收到通知書的陸配與陸配二代，繳交大陸除籍證明的時長，放寬到比照2004年修法當時的緩衝期，也就是6個月的時程，「若能到年底更好」。

就陸配除籍通知書的爭議，陸委會副主委梁文傑日前宣布可納入替代方案的人群有四種類型，包含赴陸恐有人身安全疑慮、重大傷病、十年不曾到大陸、年幼來台的陸配二代等，可用「具結」方式取代補繳除籍證明文件，不過前三種類型設有不能再赴陸的「但書」。