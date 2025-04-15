陸委會補助旅行業辦說明會 提醒赴陸風險、鼓勵先登錄

根據陸委會統計，去年1月迄今已接獲82名國人赴陸失聯、遭留置盤查，或遭限制人身自由案件。為提高國人赴大陸旅行風險意識，陸委會15日補助旅行業舉辦說明會，提醒國人赴陸旅遊風險並鼓勵善用登錄平台，以減少赴中國大陸旅行的可能意外及風險。

陸委會15日透過新聞稿表示，應對中國大陸藉兩岸交流對台灣升高各式威脅，為提高國人赴大陸旅行風險意識，陸委會15日補助中華民國旅行商業同業公會全國聯合會在台北舉辦「兩岸觀光旅遊安全暨國人赴陸港澳動態登錄系統注意事項說明會」，與旅遊相關業者加強溝通，請旅遊業者協助落實各種登錄制度，以減少赴中國大陸旅行的可能意外及風險。

陸委會指出，因應中共當局公布一系列國安法令，並於去年6月21日發布「懲獨」22條，威脅國人赴陸旅遊人身安全，政府於去年6月27日起將赴陸港澳旅遊警示提升為「橙色」，請國人避免非必要旅行。

據陸委會統計，自去年1月1日起至今年3月31日，已接獲82名國人赴中國大陸失聯、遭留置盤查，或遭限制人身自由案件，人數分別有9人、13人、60人。依據國安局資訊，國人赴陸遭盤查案例倍增。

陸委會表示，在本次說明會中，陸委會提供中共運用間諜罪等國安罪名恣意逮捕、起訴或限制國人人身自由的11種行為態樣，以具體案例說明國人赴陸旅遊風險，並對確有需要赴陸國人提出提醒及建議，鼓勵事先在陸委會設置之「國人赴陸港澳動態登錄系統」登錄，以利政府提供急難救助協助。

陸委會強調，此登錄並非強制，國人登錄之資料，政府會依法保密，維護個人隱私。由於旅行業者為國人赴陸旅遊重要媒介之一，陸委會請業者協助政府宣導及說明相關事宜。

陸委會表示，本次旅行業全聯會台北場說明會與會業界發言十分踴躍，對於業者所提橙色警示是否限制及禁止國人赴陸旅遊，「國人赴陸港澳動態登錄系統」是否具強制性，以及如何確保個人資料保護與隱私等問題及建議，陸委會及觀光署已回復說明，並藉由本次說明會與旅行相關業者面對面說明溝通及交換意見。

陸委會指出，為讓更多國人了解赴陸旅遊風險並登錄，陸委會將續補助全聯會於4月24日及28日在高雄及台中辦理說明會。