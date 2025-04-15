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「展示韌性」國際特赦組織在海外重啟香港分會 捍衛港人人權

中央社／ 香港15日綜合外電報導
國際特赦組織3年多前因「港版國安法」關閉香港分會。圖／路透社
國際特赦組織3年多前因「港版國安法」關閉香港分會。圖／路透社

國際特赦組織3年多前因「港版國安法」關閉香港分會，今天宣布在海外重啟香港分會。新分會在瑞士註冊，為該組織首個「流亡分會」，將由在英、美、澳、加、台的海外港人主導。

法新社報導，香港2019年爆發「反送中運動」大規模民主示威後，北京當局實施「港版國安法」，將顛覆國家政權、分裂國家、宣揚恐怖主義和勾結外國等行為入罪。

為此，根據國際特赦組織（Amnesty International）的官網，該組織於2021年關閉2個在香港運作的單位，「做出此一沉重決定的原因為香港國安法的通過。這使得香港的人權組織完全無法在不擔心政府嚴重報復的情況下自由工作」。

國際特赦組織總會秘書長卡拉馬爾德（Agnes Callamard）今天表示，新成立的香港海外分會「展示出我們的韌性、我們永不被噤聲的決心，以及我們無論面臨何種挑戰都將捍衛人權的承諾」。

據報導，香港海外分會已在瑞士正式註冊，據稱是首個「完全在流亡期間成立及運作」的分會，將由在澳洲、加拿大、台灣、英國及美國的海外港人主導。

根據法新社及香港明報，香港海外分會由前香港立法會議員張超雄等人擔任理事。張超雄指出，分會首要任務包括提高各界對於「良心犯」和跨國鎮壓的認識。

張超雄表示，「香港人權狀況明顯持續惡化」。上週1名時任社工因為2019年港警與示威者的衝突而遭判入獄。

國際特赦組織 港版國安法 香港

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