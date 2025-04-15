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結束越南訪問 習近平：關稅戰毀國際貿易體系

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸國家主席習近平近日前往訪問越南，被指意在反制美國關稅戰。中新社
大陸國家主席習近平近日前往訪問越南，被指意在反制美國關稅戰。中新社

美中關稅戰競爭之際，大陸國家主席習近平於4月15日在即將結束對越南的國事訪問之前，與越共總書記蘇林話別，並與越南國家主席梁強會面。習近平在會見梁強時提到，近年單邊主義明顯抬頭，搞貿易戰破壞國際貿易體系，衝擊全球經濟秩序穩定，損害世界各國特別是廣大發展中國家正當利益。作為全球南方重要力量，中越兩國要加強協調和配合，共同反對強權政治和單邊主義。

據大陸外交部官網15日消息，習近平在與蘇林話別時提到，此訪時間雖短但成果豐碩。雙方重申共同壯大世界社會主義事業的政治意願，都表示抵禦外部風險挑戰，維護地區和平穩定和國際公平正義。對中越關係發展前景充滿信心。雙方要全面落實這次訪問成果，持續推進中越命運共同體建設。

而在河內主席府與梁強會面時，習近平表示，今年是中越建交75周年，站在新的歷史起點上，北京願同河內加強戰略溝通，密切團結協作，在推進各自現代化進程中攜手同行，譜寫社會主義國家聯合自強、互利共贏新篇章，不斷彰顯中越命運共同體的地區和全球影響力。

習近平強調，中越要以兩國友好合作的穩定性和社會主義制度的優越性，應對外部形勢的不確定性，推動中越命運共同體航船沿著正確航道破浪前行。政治上要把住前行之舵，保持高層戰略溝通，加強治黨治國經驗互學互鑑，共同提高黨的領導能力，攜手走穩走好各自社會主義道路。中越安全上要鑄牢團結之錨，以兩國外交、國防、公安「3+3」戰略對話機制升格為契機，持續深化防務和執法安全合作。

習近平並稱，兩國經濟上要執穩合作之楫，加強發展戰略對接，落實好共建「一帶一路」倡議和「兩廊一圈」（指昆明、南寧分別至河內的交通經濟長廊，以及中越環北部灣經濟圈）框架對接合作規劃，深化鐵路、公路、航空多維互聯互通，保障產業鏈供應鏈穩定暢通，拓展5G、人工智能、綠色發展等新興領域合作，以新質生產力賦能兩國全方位合作格局。

習近平還指，近來，聯合國作用受到衝擊，單邊主義明顯抬頭，保護主義捲土重來。他並不點名批評美國，搞貿易戰破壞國際貿易體系，衝擊全球經濟秩序穩定，損害世界各國特別是廣大發展中國家正當利益。

習近平認為，作為全球南方重要力量，中越兩國要加強協調和配合，維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，共同反對強權政治和單邊主義，為推動構建人類命運共同體挺膺擔當。

在結束對越南國事訪問後，央視報導稱，習近平已乘專機將抵達馬來西亞首都吉隆坡，展開其此次東南亞行的第2站。

美國 習近平 越南 馬來西亞

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