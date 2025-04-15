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習近平喊話越南國家主席：中越要執穩經濟合作之楫

中央社／ 台北15日電

新華社報導，中國國家主席習近平今天在河內會見越南國家主席梁強時說，搞貿易戰衝擊全球經濟秩序穩定，損害世界各國特別是廣大開發中國家正當利益。中越在經濟上要「執穩合作之楫」，加強發展戰略對接，共同反對強權政治和單邊主義。

根據這則報導，梁強向習近平說，越方願與中方提升務實合作水平，在互聯互通、高科技、環保等領域打造更多亮點；並加強「多邊協調配合」，提升兩國國際影響力。

習近平今天下午結束對越南的國是訪問，轉往馬來西亞國是訪問。繼昨天與越共總書記蘇林會談後，他與梁強在今天上午會面，分別作上述表示。

習近平向梁強說，中越雙方要以「中越友好合作的穩定性」和「社會主義制度的優越性」，應對「外部形勢的不確定性」，推動「『中越命運共同體』航船『沿著正確航道』破浪前行」。

他還說，中越雙方在經濟上要「執穩合作之楫」，加強發展戰略對接，落實好共建「一帶一路」倡議和「兩廊一圈」架構對接合作規劃，深化鐵路、公路、航空多維互聯互通，保障產業鏈、供應鏈穩定暢通，拓展5G、人工智慧、綠色發展等新興領域合作，以「新質生產力」賦能兩國全方位合作格局。

習近平說，近年來聯合國「作用受到衝擊」，單邊主義明顯抬頭，保護主義捲土重來。搞貿易戰破壞國際貿易體系，衝擊全球經濟秩序穩定，損害世界各國特別是廣大開發中國家正當利益。

他強調，中越兩國作為「全球南方重要力量」，要加強協調和配合，維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，共同反對強權政治和單邊主義，為推動構建「人類命運共同體」挺膺擔當。

根據報導，梁強向習近平表示，中國是越南對外關係的頭等優先。越方願與中方保持高層交往，加強治國理政經驗交流；提升務實合作水平，在互聯互通、高科技、環保等領域打造更多亮點；密切人文交流，夯實兩國關係民意基礎；加強多邊協調配合，提升兩國國際影響力；「妥善管控分歧，維護海上穩定」。

習近平 越南

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