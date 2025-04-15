Google Maps悄悄將部分南海水域改名 陸外交部回應了
南海爭議持續未歇，谷歌地圖（Google Maps）近日顯示，將菲律賓西邊海域標示為「西菲律賓海」（West Philippine Sea）而非南海（South China Sea）。大陸外交部對此回應，南海是國際社會公認的通用地名，一直廣受接受。
在4月15日大陸外交部下午例行記者會上，法新社記者問及「Google地圖涉南海標註」，並稱菲律賓的發言人表示「歡迎這一舉措」，「這將幫助菲律賓保護主權」。
大陸外交部發言人林劍對此僅簡短表示，「我要指出的是，長期以來，南海一直是國際社會公認的通用地名，為世界各國及聯合國等國際組織廣泛接受。」
此前一日，法新社報導指，菲律賓西邊水域在谷歌地圖的名稱近日被發現標註為「西菲律賓海」，先前大部分用戶無法直接看到這個名稱。
值得注意的是，該水域具有主權爭議，菲律賓政府傾向「西菲律賓海」這個稱呼。法新社記者指，根據先前的截圖，之前該水域在谷歌地圖上，用戶必須具體搜尋「西菲律賓海」才會顯示這個名稱。然而，在新近標為「西菲律賓海」水域的以北和以西地區，仍顯示南海。
報導並稱，北京長期以來聲稱，對幾乎整片南海擁有主權，但2016年南海國際仲裁結果指這項主張並無根據。
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