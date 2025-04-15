中美外交戰蔓延阿根廷 陸批美財長對中阿合作潑髒水

美國財政部長貝森特14日訪問阿根廷時警告，中共正以拉丁美洲為目標，輸出在非洲推行的「掠奪性援助模式」，並稱中共做法將使拉美未來幾個世代都陷入貧窮。貝森特相關發言引發大陸駐阿根廷大使館強烈不滿，痛批他惡意汙蔑抹黑，向中國開展正常對外合作「潑髒水」。

大陸駐阿根廷使館15日以發言人名義發布新聞稿指出，所謂中國搞「掠奪性協議」和「債務陷阱」是假，一些別有用心之人挑撥離間中阿、中非關係是真。

新聞稿稱，中國在力所能及範圍內向包括拉美、非洲在內的廣大發展中國家提供不附加任何政治條件的幫助，有力促進了相關國家經濟社會發展和民生改善。

大陸駐阿根廷大使館反酸，「美方如果自己做不到，至少不應對其他國家對發展中國家施以援手百般阻撓、蓄意破壞，更不應以犧牲廣大發展中國家民眾的福祉為代價，服務維霸的地緣政治私利，這既缺乏對發展中國家和全球南方的基本尊重，也是極不道德的霸權、霸道、霸凌行徑。」

新聞稿強調，中國同包括阿根廷在內的拉美國家開展合作是南南合作，從不尋求勢力範圍，也不針對任何第三方。奉勸美方擺正心態，與其花時間反覆抹黑攻擊中國，對地區國家開展對外合作指手畫腳，妄圖搞「新門羅主義」，不如為地區國家發展多做點實實在在的事情。

大陸駐阿根廷大使館並表示，美方妄圖向中國開展正常對外合作「潑髒水」，背後包藏的是遏制打壓中國產業發展的禍心，是赤裸裸的經濟脅迫和霸道霸凌。

大陸外交部發言人林劍在15日下午例行記者會上也批評，美國長期對拉美欺凌掠奪，讓拉美成為被切開的「血管」。美方無權對中拉合作品頭論足，指手畫腳。