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懸賞通緝3美特工 陸外交部促停止網路攻擊：性質惡劣

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸外交部發言人林劍敦促美方，停止對中國實施網路攻擊。（路透）
大陸外交部發言人林劍敦促美方，停止對中國實施網路攻擊。（路透）

哈爾濱市公安局15日一早發布「懸賞通告」，懸賞通緝參與在第九屆亞冬會期間對賽事信息系統和黑龍江省關鍵信息基礎設施開展網絡攻擊的美國國家安全局有關人員。對此，大陸外交部指，美國政府針對賽事信息系統和黑龍江省內關鍵信息基礎設施開展網絡攻擊一事，性質十分惡劣。中方已向美方表明關切，敦促美方停止對中方實施網絡攻擊。

在4月15日下午例行記者會上，大陸外交部發言人林劍針對媒體問及「懸賞通緝3美國特工」一事指出，注意到有關報導。此前，中方已多次闡述立場。

林劍續稱，在第九屆亞冬會期間，美國政府針對賽事信息系統和黑龍江省內關鍵信息基礎設施開展網絡攻擊，對中國關鍵信息基礎設施、國防、金融、社會、生產以及公民個人信息安全造成嚴重危害，性質十分惡劣。中方譴責美國政府的上述惡意網絡行為。

林劍並指，中方已通過各種方式就美網絡攻擊中國關鍵基礎設施向美方表明關切。敦促美方在網絡安全問題上採取負責任的態度，停止對中方實施網絡攻擊，停止對中方無端抹黑和攻擊。中方將繼續採取一切必要措施保護自身的網絡安全。

據大陸官媒央視新聞報導，大陸於今年2月舉辦的哈爾濱第九屆亞冬會曾遭受境外網路攻擊。在相關國家支持下，經大陸技術團隊持續攻堅，成功追查到美國國家安全局（NSA）三名特工和兩所美國大學，參與實施了針對亞冬會的網路攻擊活動。哈爾濱市公安局還公布三名美國特工全名，並宣布公開懸賞對三人進行通緝。

報導並稱，經技術團隊層層溯源，此次針對亞冬會開展網路攻擊是由美國國家安全局精心組織實施的一次網路攻擊行動，實施此次網路攻擊行動的組織是美國國家安全局信息情報部（代號S）數據偵察局（代號S3）下屬特定入侵行動辦公室（Office of Tailored Access Operation，簡稱「TAO」，代號S32）。

值得注意的是，今日為4月15日，碰巧適逢大陸第十個「全民國家安全教育日」。大陸除就今年2月舉行的哈爾濱亞洲冬季運動會指控美國特工曾在期間對亞冬運發動網路攻擊外，還相繼發布最新「國安重磅案例」，並釋出「金猴降妖（4．15特別篇）」的影片。

哈爾濱 網路攻擊 美國

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