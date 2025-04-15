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中共黨刊登習近平文章 強調更主動宣傳中國主張

中央社／ 北京15日電
中國國家主席習近平。(新華社)
中國國家主席習近平。(新華社)

中共黨刊「求是」今天刊登習近平署名文章表示，世界變局加速演進，中國作為負責任大國須更加主動宣傳中國主張、傳播中國文化，強調要加強黨中央對宣傳思想文化工作的集中統一領導。

中共黨刊「求是」雜誌今天刊發由國家主席習近平署名的文章「加快建設文化強國」，強調要加強黨中央對宣傳思想文化工作的集中統一領導，錨定2035年建成文化強國的戰略目標。

針對加快建設文化強國，文章提出從5個方面作出部署。第一，堅定不移走中國特色社會主義文化發展道路，必須把黨管宣傳、黨管意識形態、黨管媒體、黨管互聯網原則落實到位，提升訊息化條件下文化領域治理能力，在思想上、精神上、文化上築牢黨的執政基礎和群眾基礎。

第二，著力激發全民族文化創新創造活力，把激發創新創造活力作為深化文化體制機制改革的中心環節，加快完善文化管理體制和生產經營機制，並改進文藝創作生產服務、引導、組織工作機制。第三，始終堅持文化建設著眼於人、落腳於人。

第四，在創造性轉化和創新性發展中賡續中華文脈，高揚中華民族的文化主體性；第五，不斷提升國家文化軟實力和中華文化影響力。

文章稱，世界百年變局加速演進，國家文化影響力競爭也日趨激烈。作為負責任大國，須更加主動地宣傳介紹中國主張、傳播中華文化、展示中國形象。推進國際傳播格局重構，構建多管道、立體式對外傳播格局，強化用文化同世界對話的理念，廣泛展開形式多樣的國際人文交流合作。

文章指出，建設文化強國是全黨全社會的共同任務，各級黨委和政府要把文化建設擺在突出位置，切實加強組織領導，匯聚文化強國建設的強大合力。

這篇文章擷取自習近平在2024年10月28日在20屆中央政治局第17次集體學習時講話的一部分，並刊登在將於4月16日出版的第8期「求是」雜誌。

習近平

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