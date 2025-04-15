習近平要求 落實黨管宣傳、意識形態、媒體、互聯網

新華社報導，4月16日將出版的第8期《求是》雜誌，將發表中共中央總書記習近平談論「加快建設文化強國」的文章，內容指文化是國家、民族的靈魂，是民族生存與發展的重要力量。中華民族偉大復興需要以中華文化發展繁榮為條件，沒有中華文化繁榮興盛，就沒有中華民族偉大復興。

報導稱，習近平這篇題為《加快建設文化強國》的文章指，建設文化強國，事關中國式現代化建設全局，事關中華民族復興大業，事關提升國際競爭力。要錨定2035年建成文化強國的戰略目標，堅持馬克思主義這一根本指導思想，植根博大精深的中華文明，順應信息技術發展潮流，不斷發展具有強大思想引領力、精神凝聚力、價值感召力、國際影響力的新時代中國特色社會主義文化，不斷築牢強國建設、民族復興的文化根基。

文章從五個面向就加快建設文化強國作出部署。第一，堅定不移走中國特色社會主義文化發展道路；第二，著力激發全民族文化創新創造活力；第三，始終堅持文化建設著眼於人、落腳於人；第四，在創造性轉化和創新性發展中賡續中華文脈；第五，不斷提升國家文化軟實力和中華文化影響力。

文章指，必須把黨管宣傳、黨管意識形態、黨管媒體、黨管互聯網原則落實到位，提升信息化條件下文化領域治理能力，在思想上、精神上、文化上築牢黨的執政基礎和群眾基礎。緊緊圍繞建設具有強大凝聚力和引領力的社會主義意識形態，堅持以社會主義核心價值觀為引領，不斷構築中國精神、中國價值、中國力量，發展壯大主流價值、主流輿論、主流文化。

文章提到，要堅持把社會效益放在首位、社會效益和經濟效益相統一，把激發創新創造活力作為深化文化體制機制改革的中心環節，加快完善文化管理體制和生產經營機制。改進文藝創作生產服務、引導、組織工作機制，孕育催生一批深入人心的時代經典。文化強國之「強」最終要體現在人民的思想境界、精神狀態、文化修養上。

此外，文章表示，要高揚中華民族的文化主體性，把歷經滄桑留下的中華文明瑰寶呵護好、弘揚好、發展好，要堅持古為今用、推陳出新，堅持創造性轉化、創新性發展，深入挖掘和闡發中華優秀傳統文化的精神內涵，發展新時代中國特色社會主義文化。秉持敬畏歷史、熱愛文化之心，堅持保護第一、合理利用和最小干預原則，推動文化遺產系統性保護和統一監管。

文章最後提到，當前，世界百年變局加速演進，國家文化影響力競爭也日趨激烈。作為負責任大國，必須更加主動地宣介中國主張、傳播中華文化、展示中國形象。要推進國際傳播格局重構，構建多渠道、立體式對外傳播格局。強化用文化同世界對話的理念，廣泛開展形式多樣的國際人文交流合作。