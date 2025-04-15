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陸國安教育日 推「金猴降妖特別篇」以白骨精喻間諜

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
4月15日是中國大陸第十個「全民國家安全教育日」，大陸國安部當日除公布最新「國安重磅案例」外，還釋出「金猴降妖特別篇」影片，以白骨精比喻間諜，並稱其逃不過孫悟空的火眼金睛粉碎其「邪惡陰謀」，維護國安。圖／截自大陸國安部微信公眾號影片
4月15日是中國大陸第十個「全民國家安全教育日」，大陸國安部當日除公布最新「國安重磅案例」外，還釋出「金猴降妖特別篇」影片，以白骨精比喻間諜，並稱其逃不過孫悟空的火眼金睛粉碎其「邪惡陰謀」，維護國安。圖／截自大陸國安部微信公眾號影片

今年4月15日，是中國大陸第十個「全民國家安全教育日」，大陸國安部當日除公布最新「國安重磅案例」外，還釋出「金猴降妖（4．15特別篇）」的影片，以白骨精比喻間諜，並稱縱使其變化多端，也逃不過孫悟空的火眼金睛，孫悟空、唐三藏、八戒、沙悟淨等師徒四人最終再次粉碎白骨精的「邪惡陰謀」，維護國家安全。

中共總書記習近平上任後，中共全國人大常委會於2015年7月1日通過的《國家安全法》第14條明定，每年4月15日為「全民國家安全教育日」。此後在每年的4月15日大陸官方都會宣導國安相關訊息。

大陸國家安全部微信公眾號15日發布以「『金猴降妖』大聖三打白骨精」為題的文字及影片。大陸國安部指出，2025年4月15日是第十個「全民國家安全教育日」，今年也是經典動畫片「金猴降妖」推出的40周年，這次取經四人組（孫悟空、唐三藏、豬八戒、沙悟淨）重裝上陣，站在更重要的崗位上奮勇戰鬥。

然而，大陸國安部提到，「賊心不死」的白骨精又盯上師徒四人守護的關鍵信息。從影片中可見，白骨精首先變成一位老僧，以佛緣測試寶鏡為「幌子」，試圖盜取唐三藏的面容資訊來開啟藏經閣。

接著，白骨精又偽裝成一名少女，企圖以「美人計」誘騙豬八戒透露機密資訊。再來，影片中顯示，白骨精甚至偽裝成一名長者，藉以欺瞞軍事法手。對此，大陸國安部稱，縱使白骨精變化多端，也逃不過孫悟空的「火眼金睛」，孫悟空四人最終再次粉碎白骨精「邪惡陰謀」，維護國家安全。

在影片最後，孫悟空四人最後還異口同聲說道，「國家安全要築牢，要築牢」，並強調「國家安全人人有責」。

同日，大陸國家安全部還發布以「國安重磅案例之『陰暗毒刺』」為題的影片，指出有涉密單位職員意圖向境外間諜情報機關提供涉密文件，至案發時，張女累計竊取的內部文件資料已近30萬份。

另，大陸國安部在另一篇文章提到，全民國家安全教育的十年，是時間的刻度，也是奮進的標尺，丈量14億人守護家園的鏗鏘步履。文章強調，「十年堅守，十年奮進，每一個人都是主角，每一份付出都彌足珍貴，十年同行，十年磨礪，每一束光芒都熠熠生輝。國家安全，一切為了人民、一切依賴人民！」

國安 影片

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