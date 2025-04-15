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大陸國安部公布「重磅案例」：國安，一切依賴人民

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
今年4月15日，是中國大陸第十個「全民國家安全教育日」，大陸國家安全部當日公布最新「國安重磅案例」指出，有涉密單位職員意圖向境外間諜情報機關提供涉密文件，至案發時，張女累計竊取的內部文件資料已近30萬份。（圖／截自大陸國家安全部微信公眾號影片）
今年4月15日，是中國大陸第十個「全民國家安全教育日」，大陸國家安全部當日公布最新「國安重磅案例」指出，有涉密單位職員意圖向境外間諜情報機關提供涉密文件，至案發時，張女累計竊取的內部文件資料已近30萬份。（圖／截自大陸國家安全部微信公眾號影片）

今年4月15日，是中國大陸第十個「全民國家安全教育日」，大陸國家安全部當日公布最新「國安重磅案例」指出，有涉密單位職員意圖向境外間諜情報機關提供涉密文件，至案發時，張女累計竊取的內部文件資料已近30萬份。大陸國安部強調，全民國家安全教育日的第十年，國安一切依賴人民也為人民。

中共總書記習近平上任後，中共全國人大常委會於2015年7月1日通過的《國家安全法》第14條明定，每年4月15日為「全民國家安全教育日」。此後在每年的4月15日大陸官方都會宣導國安相關訊息。

大陸國家安全部微信公眾號15日發布以「國安重磅案例之『陰暗毒刺』」為題的影片。影片中旁白指出，在某次重點單位的涉密會議中，突然一支正在錄音的錄音筆掉落在座椅下方。該單位認為此事非同小可，隨後便向國家安全機關報告了相關情況。經查，該單位工作人員張姓女子有重大嫌疑。國安機關同時發現，張女竟和另名在偵查案件的嫌疑人具極高關聯度。

旁白指，早在一個多月前，國安機關就發現，有人主動與某境外間諜情報機關聯繫，意圖提供涉密文件，國安機關已深入調查並案展開調查，依法對張女實施突擊審查。隨案情清晰，發現上述嫌疑人與張女是同一人。

張女出生一個知識分子家庭，大學畢業後先後就職於知名大學，直至大陸國家部委。從高中起，張女就開始偷偷瀏覽境外網站，主動尋找和接觸「反動思想」。走上涉密崗位後，張女不但絲毫沒有收斂，反而還因個人矛盾將竊取和出賣國家秘密，作為報復同事、單位，乃至國家和社會的手段。

影片中提到，張女透過技術手段隱匿身分，主動向境外間諜情報機關發送投靠郵件，在對方指揮下瘋狂出賣大陸重要領域國家秘密。「張女可以說是為境外瘋狂竊密」，她利用單位管理漏洞，長期從單位辦公系統，違規下載文件，還擅自攜帶手機進入涉密場所拍攝涉密文件。趁辦公室無人之機，竊取拷貝同事電腦內的文件，並多次潛入內部會議室，偷放錄音筆。至案發時，張女累計竊取的內部文件資料已近30萬份。

影片最後指出，張女重大間諜案的發生，暴露出其所在單位作為國家重要領域要害部門，防抵保密主體責任不落實，制度執行不嚴。在幹部教育管理監督等方面存在嚴重問題漏洞，紀檢監察部門啟動倒查問責，對案件直接涉及的12名實質施責領導幹部和責任人員，分別給予黨紀政務處分。

大陸國安部並在另一篇文章提到，全民國家安全教育的十年，是時間的刻度，也是奮進的標尺，丈量14億人守護家園的鏗鏘步履。文章強調，「十年堅守，十年奮進，每一個人都是主角，每一份付出都彌足珍貴，十年同行，十年磨礪，每一束光芒都熠熠生輝。國家安全，一切為了人民、一切依賴人民！」

今年4月15日，是中國大陸第十個「全民國家安全教育日」，大陸國安部強調，全民國家安全教育的十年，是時間的刻度，也是奮進的標尺，國家安全，一切依賴人民也為了人民。圖／截自大陸國家安全部微信公眾號影片
今年4月15日，是中國大陸第十個「全民國家安全教育日」，大陸國安部強調，全民國家安全教育的十年，是時間的刻度，也是奮進的標尺，國家安全，一切依賴人民也為了人民。圖／截自大陸國家安全部微信公眾號影片

國安 影片 文件

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