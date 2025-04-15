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中國全民國安日 北京涉港官員對美發表強硬言論

中央社／ 香港15日電

負責香港事務的北京官員今天在一項活動上致辭時，就香港的國安及美國對等關稅事宜，對美國發出強硬言論，其中中央港澳辦主任夏寶龍更形容美國「是要中國人民的命，不是稅」。

為配合中國年度「全民國家安全教育日」，香港維護國家安全委員會早上在會議展覽中心舉行主題講座，中共中央港澳工作辦公室主任夏寶龍透過視訊發表講話，內容除了回顧香港2019年的「反送中」運動所造成的破壞外，還指現在美國對香港的打壓無所不用其極。

夏寶龍批評美國炮製「2025年香港政策法報告」，近日又對6名北京中央政府駐港機構和港府官員實施制裁，而更為荒謬的是，美國對從不設關稅的香港累計加徵高達145%的關稅。

夏寶龍說：「它（美國）不是要我們的『稅』，而是要我們的『命』。中國人民從苦難中一路走來，誰妄圖讓我們重回積貧積弱，誰就是我們的敵人。」

夏寶龍又說，美國一而再、再而三對香港進行遏制打壓，換來的只能是其在香港的代理人的加速滅亡，最終必將反噬其自身。「讓美國那些『鄉巴佬們』在中華民族五千年文明面前去哀鳴吧！」

夏寶龍表示，「歷史和現實告訴我們，中國人民從來不吃霸道霸凌那一套，包括香港同胞在內的全體中國人民是嚇不倒、壓不垮的。中國人不惹事也不怕事，施壓、威脅和訛詐不是同中國打交道的正確方式。」

此外，夏寶龍指出，當前香港社會看似平靜，實則暗流湧動，安全形勢仍然十分嚴峻複雜，「反中亂港」分子沒有被消滅，有些逃到國外興風作浪，有些「隱匿在社會人群中伺機禍亂香港」。

北京中央駐港維護國家安全公署署長董經緯也在會上致辭，他批評美方政客「自以為是」、「狂妄自大」，把經貿問題政治化，以各種藉口濫施關稅、強加制裁，肆無忌憚抹黑、詆毀、威脅香港的國安法治。

他聲稱：「中國不是過去的中國，香港也不是過去的香港，犯我安全者必遭回擊。」

董經緯在剛被美國納入制裁的中港官員名單中。在去年同一場合上，這位負責香港國安事務的官員的致辭只涉及香港國安，並未強烈地攻擊美國。

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