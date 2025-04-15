要除籍證明？陸配二代在大陸就是「一張白紙」 鍾佳濱要求提解套

移民署要求在台定居的原陸籍人士補件「喪失原籍證明」，否則將撤銷在台戶籍登記，引發爭議。陸配二代胡男雖在大陸出生，11個月大就來台至今，無大陸戶籍，根本無法取得「除戶籍證明」。立委鍾佳濱說，對於陸配二代來說，仍有許多困難，今與陳情人開記者會，呼籲相關單位針對不同情況提出指引，以免無所適從。

移民署對已來台取得我國戶籍，卻未繳交放棄大陸戶籍「除戶籍證明」者，要求三個月內返回大陸申請並補繳，否則依法恐將註銷台灣身分，其中包含陸配以及在大陸出生二代皆入列；雖移民署已針對事實上「不能」或「不便」者，採取「已具結替代」的寬鬆措施，但對於陸配二代仍存在許多困難。

鍾佳濱說，一個人不能同時擁有兩個戶籍，台灣人民皆如此，2004年修正台灣地區與大陸地區人民關係條例第9條之1後，明確規定台灣人民不能同時擁有對岸戶籍，如選擇台灣戶籍，就要提供註銷對岸戶籍的證明文件，今天針對二代在大陸出生者，協助釐清陳情困境，蒐集多方樣態，提供主管機關滾動修正建議。

陳情人27歲胡男說，他雖然在大陸出生，但11個月大就來台至今，且已透過親子鑑定取得台灣身分，也在台灣當完兵，自始自終未在大陸持有戶籍，在大陸他就是「一張白紙」，無法得知如何取得「除戶籍證明」，建議政府應採用更彈性方式，才不會因無法提出證明，而使二代喪失台灣人身分。

陳情人父親許先生指出，他的女兒在大陸出生，即返回台灣取得戶籍及身分證，後隨母親至大陸就學，至2014年又再返台求學，時隔10年，政府卻要求須補繳證明，母親也表示沒有入過戶籍，何以舉證？何況在大陸可能會遭遇刁難，未必能取得證明，女兒27歲在台灣念研究所。

鍾佳濱說，政府提出「具結」替代方案，提及自2015年1月1日起若經查獲仍有赴陸情形者，主管機關仍會要求繳附喪失原籍證明，而許先生正是因10年內曾返回探親，但從未知悉在大陸有戶籍，在提交證明上卡關。

鍾佳濱也說，一旦發出通知後，牽動多數人權益，陸委會雖有提政策說明，針對「不能」及「不便」者有提替代方案，可「用具結方式」替代證明文件，但是陸配二代狀況較多，希望針對各種狀況提出更明確指引，以免無所適從。