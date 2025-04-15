快訊

台股收盤上漲344點、台積電收877元 各指數同步收紅

大甲媽遶境後...清水高中生掩鼻打掃廁所屎尿氣炸「丟媽祖的臉」

遊韓國注意！台人最愛「日本止痛神藥」禁攜入境 網曝：還有這些可以買

聽新聞
0:00 / 0:00

習近平將訪馬來西亞 馬前交長：盼加強協作 應全球挑戰

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸國家主席習近平14日啟程東協國家訪問之旅，在結束越南訪問後，預計15日將轉往馬來西亞。（路透）
大陸國家主席習近平14日啟程東協國家訪問之旅，在結束越南訪問後，預計15日將轉往馬來西亞。（路透）

大陸國家主席習近平預計在結束越南的訪問後，將啟程赴馬來西亞展開為期3天國事訪問。馬來西亞前交通部部長、亞太「一帶一路」共策會會長翁詩傑（Ong Tee Keat）在中共中央機關報《人民日報》撰文表示，馬中雙方加強團結協作，共同應對全球挑戰，對促進「全球南方」團結合作具有重要意義。

這篇題為「期待馬中命運共同體建設邁上新台階」的文章於15日刊在《人民日報》第10版。翁詩傑於文中指，得益於馬中智庫間的頻繁互動，他曾多次到訪中國。馬中持續推進高質量共建「一帶一路」，為馬國帶來發展機遇。中企承建的東海岸鐵路項目將連接馬來西亞的4個州，成為連通馬來西亞東西海岸的「陸上橋梁」。

翁詩傑提到，馬來西亞工業發展金融研究中心的研究顯示，僅建設階段，上述專案就將拉動馬來西亞經濟增長2.7％。馬中開創「兩國雙園」國際產業合作模式，以優勢互補深化產能合作。目前，馬中關丹產業園工業總產值已超人民幣1,000億元，帶動關丹港年新增輸送量超過1,000萬噸。

此外，翁詩傑稱，2024年馬中雙邊貿易額達到2,120.4億美元，年增11.4％，中國連續16年成為馬來西亞最大交易夥伴。能源、機械、電氣產品、農產品是馬國對大陸出口重要商品。去年，首批馬來西亞鮮食榴槤進入大陸市場，為馬來西亞農產品拓寬銷路。長城汽車、比亞迪、吉利等大陸汽車品牌加快在馬來西亞發展，推動當地汽車產業鏈不斷完善。大陸與馬來西亞在數位經濟、綠色發展、新能源等領域持續挖掘新合作增長點。

翁詩傑說，共建「一帶一路」堅持共商共建共用原則，有助維護真正的多邊主義、推動加強國際合作。全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議為解決全球發展、安全問題，促進不同文明交流互鑑提供切實可行的合作路徑。作為亞洲發展中國家和新興經濟體的重要代表，馬中雙方加強團結協作，共同應對全球挑戰，對促進「全球南方」團結合作具有重要意義。

翁詩傑在文章最後強調，馬中兩國是千年結好的鄰居、以心相交的朋友、合作共贏的夥伴。期待習近平此次國事訪問推動馬中命運共同體建設邁上新台階，為兩國人民帶來更多福祉，為地區繁榮穩定作出更大貢獻。

一帶一路 馬來西亞

延伸閱讀

習近平訪越南簽45項合作案 川普：兩國在研究如何搞垮美國

越共總書記蘇林見習近平 籲科技與關鍵技術領域合作

習近平訪問越南 美學者：大陸盼擴大貿易夥伴

習近平訪越 喊維護多邊貿易

相關新聞

李顯龍：關稅戰嚴重損害中美關係 兩國已難再合作

新加坡國務資政李顯龍指出，已經開打的中美關稅戰嚴重損害兩國關係，極端的關稅措施實質上扼殺了雙邊貿易，使得商貿活動停滯，兩...

要除籍證明？陸配二代在大陸就是「一張白紙」 鍾佳濱要求提解套

移民署要求在台定居的原陸籍人士補件「喪失原籍證明」，否則將撤銷在台戶籍登記，引發爭議。陸配二代胡男雖在大陸出生，11個月...

夏寶龍：美國不是要我們的稅 是要我們的命！

大陸港澳辦主任夏寶龍15日在香港的「全民國家安全教育日」透過影像發表致辭，痛斥美國對香港加徵關稅霸道無恥。他表示，「美國...

簽證遭註銷就告？美使館：美國簽證是特權而非權利

近期，至少有四名被註銷簽證的大陸留學生對美政府國提起訴訟。對此，美國駐華使領館官方微博14日傍晚特別在社交平台以中文引述...

出訪越南 習近平：貿易戰沒有贏家 中國為穩定力量

中國國家主席習近平14日起訪問東南亞，重申貿易戰沒有贏家，並將中國描述為穩定的力量，與美國總統川普的最新關稅政策大相徑庭...

大陸國安部公布「重磅案例」：國安，一切依賴人民

今年4月15日，是中國大陸第十個「全民國家安全教育日」，大陸國家安全部當日公布最新「國安重磅案例」指出，有涉密單位職員意...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。