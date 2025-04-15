習近平將訪馬來西亞 馬前交長：盼加強協作 應全球挑戰

大陸國家主席習近平預計在結束越南的訪問後，將啟程赴馬來西亞展開為期3天國事訪問。馬來西亞前交通部部長、亞太「一帶一路」共策會會長翁詩傑（Ong Tee Keat）在中共中央機關報《人民日報》撰文表示，馬中雙方加強團結協作，共同應對全球挑戰，對促進「全球南方」團結合作具有重要意義。

這篇題為「期待馬中命運共同體建設邁上新台階」的文章於15日刊在《人民日報》第10版。翁詩傑於文中指，得益於馬中智庫間的頻繁互動，他曾多次到訪中國。馬中持續推進高質量共建「一帶一路」，為馬國帶來發展機遇。中企承建的東海岸鐵路項目將連接馬來西亞的4個州，成為連通馬來西亞東西海岸的「陸上橋梁」。

翁詩傑提到，馬來西亞工業發展金融研究中心的研究顯示，僅建設階段，上述專案就將拉動馬來西亞經濟增長2.7％。馬中開創「兩國雙園」國際產業合作模式，以優勢互補深化產能合作。目前，馬中關丹產業園工業總產值已超人民幣1,000億元，帶動關丹港年新增輸送量超過1,000萬噸。

此外，翁詩傑稱，2024年馬中雙邊貿易額達到2,120.4億美元，年增11.4％，中國連續16年成為馬來西亞最大交易夥伴。能源、機械、電氣產品、農產品是馬國對大陸出口重要商品。去年，首批馬來西亞鮮食榴槤進入大陸市場，為馬來西亞農產品拓寬銷路。長城汽車、比亞迪、吉利等大陸汽車品牌加快在馬來西亞發展，推動當地汽車產業鏈不斷完善。大陸與馬來西亞在數位經濟、綠色發展、新能源等領域持續挖掘新合作增長點。

翁詩傑說，共建「一帶一路」堅持共商共建共用原則，有助維護真正的多邊主義、推動加強國際合作。全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議為解決全球發展、安全問題，促進不同文明交流互鑑提供切實可行的合作路徑。作為亞洲發展中國家和新興經濟體的重要代表，馬中雙方加強團結協作，共同應對全球挑戰，對促進「全球南方」團結合作具有重要意義。

翁詩傑在文章最後強調，馬中兩國是千年結好的鄰居、以心相交的朋友、合作共贏的夥伴。期待習近平此次國事訪問推動馬中命運共同體建設邁上新台階，為兩國人民帶來更多福祉，為地區繁榮穩定作出更大貢獻。