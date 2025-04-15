成都驚現抗議布條 呼籲政治體制改革與民主

網傳15日凌晨，有人在四川成都茶店子客運站外的天橋上掛出抗議布條，呼籲中共推動政治體制改革。根據網上訊息，這三幅白色長布條分別以紅字寫著：「沒有政治體制改革就沒有民族復興」「人民不需要一個權力不受制約的政黨」，以及「 中國不需要誰指明方向，民主才是方向」。

目前尚不清楚，這三幅白布條是由何人冒險掛出的。

2022年中共二十大召開前，10月13日在北京四通橋曾有抗議人士掛出寫著「不要核酸要吃飯 不要封鎖要自由」等內容的抗議布條，引發全球關注。

事後據信，掛出這幅抗議布條的是網名「彭載舟」的黑龍江人彭立發。彭立發1974年1月7日，現年51歲，網上消息稱，「四通橋事件」後，彭立發很快就遭秘密逮捕，迄今依然下落不明。