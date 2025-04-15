對關稅戰態度軟化？ 美財長：仍盼與中國達成貿易協議

美中關稅戰持續延燒，雙方互爭關稅後情況僵持不下。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，仍希望與北京達成一項重大貿易協議，並對此抱持希望。他說，「這需要一種與過去的貿易和貨幣協議截然不同的模式」，美國與中國的經濟沒有理由必須分道揚鑣。

據路透報導，貝森特在訪問阿根廷期間接受彭博電視（Bloomberg TV）採訪時表示，任何美中談判都必須在最高層之間進行，需要美國總統川普和大陸國家主席習近平親自參與。

貝森特強調，這些關稅並不是玩笑，因涉及的數字很大，「沒有人認為這些是可持續的，也沒有人希望這些關稅長久保持下去，但這絕不是玩笑。」他認為，與中國達成協議的難度比其他國家更高，因為「中國既是我們最大的經濟競爭對手，也是我們最大的軍事強敵」。

此前，大陸商務部新聞發言人11日就中方針對美方再次提高對大陸關稅實施反制發出答記者問，稱美方對大陸輪番加徵極高關稅已經淪為數字遊戲，在經濟上已無實際意義，只會更加暴露出美方將關稅工具化、武器化，搞霸凌脅迫的伎倆，並淪為笑話。

該發言人並稱，美方繼續關稅數字遊戲，中方將不予理會。但是，倘若美方執意繼續實質性侵害中方權益，中方將堅決反制，奉陪到底。

川普政府對全球多國發動的關稅措施，其中，針對大陸輸美貨物加徵多次關稅後，大陸隨後也都立即報復。此後，雙方持續互爭關稅，目前美國對大陸商品的關稅累計已達145%，而大陸對美國商品則加徵125%的關稅。