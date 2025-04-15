習近平投書馬國媒體 籲打造中國一東協命運共同體

在大陸國家主席習近平預計今日前往馬來西亞進行國事訪問之際，在馬國中文報章《星洲日報》發表署名文章，呼籲維護多邊貿易體制，維護全球產業鏈供應鏈穩定。他並表示，中國願同馬來西亞和其他東協國家一道，衝破單邊主義、保護主義逆流，攜手打造更為緊密的中國一東協命運共同體。

在這篇題為「讓中馬友誼之船駛向更加美好的未來」的文章中，習近平稱，應馬來西亞新任國家元首蘇丹依布拉欣邀請，將對馬來西亞進行國事訪問，這是時隔12年再次到訪。他提到，2023年，他與馬來西亞首相安華就共建中馬命運共同體達成重要共識，雙邊關係開啟歷史新篇章，落實好共建「一帶一路」合作規劃，加強發展戰略對接和治國理政經驗交流，以高水平戰略合作推動雙邊關係發展。

習近平強調，兩國要揚起多邊協作的風帆，中馬同為亞太重要發展中國家、新興市場經濟體、全球南方成員，在維護國際公平正義、推動開放包容發展等方面擁有相近立場，在東亞合作、亞太經合組織、聯合國等框架內開展緊密協作。中方歡迎馬來西亞成為金磚夥伴國，這順應全球南方聯合自強的時代大勢，有利於維護發展中國家共同利益。

習近平提到，雙方要密切在國際和地區事務中的合作，弘揚和平共處五項原則和萬隆精神，共同維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序。要維護多邊貿易體制，維護全球產業鏈供應鏈穩定，維護開放合作的國際環境。中馬是安危與共、榮辱與共、患難與共的命運共同體。「有福同享、有難同當」，道出中馬命運共同體真諦。雙方要勇立潮頭、奮楫爭先，共同開闢發展、壯大的美好前景。

談到東協，習近平稱，中國和東協各國友好合作穿越時代風雨、歷久彌堅。中國在東協對話夥伴中最先加入「東南亞友好合作條約」，率先同東協建立自由貿易區和全面戰略夥伴關係，中國東協合作在區域合作中最務實、最富有成果。

他提到，面對亞洲金融危機、國際金融危機、新冠疫情等挑戰和經濟全球化逆流，雙方互幫互助，雙邊合作愈發堅韌。中國東協貿連續5年互為第一大貿易夥伴，中國一東協自由貿易區3.0版談判實質性結束。中國全力支持馬來西亞履職今年東協輪值主席國，期待馬國作為中國東協關係協調國更好發揮橋樑作用。

習近平稱，中國把2025年經濟增長預期目標定在5%左右，將繼續推動高質量發展，擴大高水平對外開放，同各國分享發展機遇。他最後強調，團結就是力量，合作才能共贏。中國願同馬來西亞和其他東協國家一道，順應和平與發展歷史潮流，抵禦地緣政治和陣營對抗暗流，衝破單邊主義、保護主義逆流，推動高水平戰略性中馬命運共同體破浪前行，攜手打造更為緊密的中國一東協命運共同體。