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李顯龍：關稅戰嚴重損害中美關係 兩國已難再合作

聯合報／ 大陸中心／即時報導
新加坡國務資政李顯龍指出，從地緣政治角度來看，可以預見中美之間的緊張關係，會因貿易問題進一步加劇，這也意味著新加坡所處的地區將變得不那麼穩定。（路透）
新加坡國務資政李顯龍指出，從地緣政治角度來看，可以預見中美之間的緊張關係，會因貿易問題進一步加劇，這也意味著新加坡所處的地區將變得不那麼穩定。（路透）

新加坡國務資政李顯龍指出，已經開打的中美關稅戰嚴重損害兩國關係，極端的關稅措施實質上扼殺了雙邊貿易，使得商貿活動停滯，兩國在其他同樣重要的問題上，也因此很難繼續合作。

據新加坡聯合早報報導，李顯龍14日在新加坡全國職工總會中心禮堂與工運領袖對話時說，「這場衝突將因此持續升級，對美中關係帶來深遠影響。」

中美雙方目前已進行五次輪番報復式加稅。美國向中國加徵145%的關稅，中國對美國加徵的關稅則是125%。

李顯龍表示，中美關係問題已經醞釀多年，歐巴馬上任時，美國對中國的態度就開始發生變化，而隨著時間推移，這種態度逐漸變得更加強硬，成為美國民主共和兩黨的共識。

「我們經常說美國在很多問題上存在分歧，但是在對中國的立場上，美國人是團結一致的，也就是中國是對美國迫在眉睫的挑戰，必須嚴肅對待。」李顯龍說。

他分析，美國正在努力保持領先位置，防止中國趕超，而中國認為有權謀求自身發展，這樣的深層次衝突無法輕易解決，而最新的貿易戰進一步加劇矛盾，也會影響全世界。

李顯龍指出，不同國家面對不同貿易規則時的混亂，將帶來不確定性，並大幅減少貿易投資與商業合作機會。關稅的不平等也會扼殺貿易、推高成本和抑制增長。此外，如果其他國家還擊，更會造成向下螺旋，影響更加深遠。

他希望東協和歐盟等區域組織，以及《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）和《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）夥伴，能繼續攜手推動多邊自由貿易。

此外，李顯龍也提醒新加坡民眾，要為長期經濟變數做準備。他表示，穩定的外部環境已經不復存在，這段不確定時期可能會持續相當長的時間，並且對就業和經濟造成影響。

李顯龍預期，川普政府的對等關稅政策影響範圍廣泛，而且未來五年至十年的不確定性都會非常高，外部環境也變得不再友善。

他指出，川普日前宣布的「對等關稅」政策，實質上就是放棄了過去行之有效的世界貿易體系，改變了對大國小國一視同仁的制度。

「美國正在尋求並推動一個根本上不同的世界，這樣的做法不是雙贏，而是一輸一贏。換句話說，美國只關心自己是否得利，並不在意其他國家是否也能從中受益。」

李顯龍提醒，貿易戰會衝擊各行各業，顛覆商業運作。原有的商業模式突然消失，不只是無法繼續招聘員工，而且可能造成許多人突然失業，這會很快地引發經濟衰退。一旦加徵關稅來保護本國市場，就很難撤回這些措施。

李顯龍 經濟衰退 美國

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