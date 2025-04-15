習近平訪問越南 美學者：大陸盼擴大貿易夥伴

美國總統川普的對等關稅席捲全球，美國華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）資深顧問甘迺迪（Scott Kennedy）指出，中國大陸一定希望擴大他們的經濟刺激，正與所有國家談判。

川普的對等關稅政策衝擊全球市場，華府智庫布魯金斯學會（Brookings Institution）14日以「全球對美國重置國際貿易的反應」為題，邀請學者專家舉行線上座談會。

中國大陸、南韓和日本於3月30日在首爾舉行部長級會談，共同表示要加強自由貿易、加快全面三邊自貿協定談判，甘迺迪指出，中國大陸國家主席習近平也正訪問越南，接下來還要去馬來西亞、柬埔寨等，預料接下來也將繼續與日本、南韓、澳洲和歐盟接觸。

甘迺迪認為，中國大陸此刻有機會與亞洲鄰居增加雙邊貿易與投資。

甘迺迪說，他近期訪問中國大陸，甚至聽到中國大陸重提「中歐全面投資協定」（CAI），中國大陸甚至對「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）表現出新的興趣；另一方面，甘迺迪認為，中國大陸也做好與美國談判的準備，正等待雙方可以對話的時機。

面對美中關稅戰，甘迺迪認為，中國大陸早有心理準備，尤其經歷過川普第一任期，中國大陸對川普缺乏信任，所以已經做過評估，認為中美再度交手，傷害可能在GDP的0.5%至2%之間。

甘迺迪指出，美國目前約占中國大陸14%的出口額，所以直接衝擊相較於過去而言並不大；至於衝擊有沒有可能擴大？甘迺迪認為，取決於兩個面相，一是世界是否會響應美國對中國大陸的經濟限制，二是中國大陸是否能在失去對美市場後，振興國內市場的消費和投資。