習近平訪越南 籲共同反對單邊霸凌

美中關稅戰延燒，北京持續拉攏各國，加強周邊國家關係。大陸國家主席習近平昨抵達越南訪問，與越共總書記蘇林會談時強調，當前變亂交織的國際形勢，中越堅持和平發展、深化合作，為世界帶來穩定性和確定性。習近平並稱，要增強戰略定力，呼籲越南，共同反對單邊霸凌行徑，維護全球自由貿易體制和產業鏈供應鏈穩定。

習近平預計今日結束對越南的訪問後，轉往馬來西亞、柬埔寨等東協國家訪問。

習近平昨透過越南媒體人民報發表署名文章稱，大陸將深化周邊國家友好合作，呼籲越南共同堅定維護多邊貿易體制，維護全球產業鏈供應鏈穩定，加強在東亞、瀾湄合作等機制協調配合，中方將全面深化中越命運共同體建設。文章強調，貿易戰、關稅戰沒有贏家，保護主義沒有出路。

大陸是越南最大的貿易夥伴和製造業主要材料設備來源國，目前大陸正面臨美國加徵百分之一四五關稅威脅，而越南正就其百分之四十六對等關稅與美國談判。美國對貼有「越南製造」標籤的大陸商品表示擔憂。

儘管習近平到訪並強調共同維護供應鏈穩定，路透昨引述越南政府內部文件報導，越南工商部已在上周要求企業加強對產品和原料產地的管控並打擊「洗產地」行為，要求推動材料來源多元化。

央視報導，習近平還會見越南總理范明政和國會主席陳青敏。路透報導，中越兩國簽署了數十項合作協議，其中包括加強供應鏈和鐵路合作。兩國商貿部門、國防部及商會間亦有簽署協議。

蘇林昨透過人民日報發表署名文章稱，將推進連接中越的三條標準軌鐵路，作為戰略基礎設施互聯互通合作的最大優先事項。

另外，路透引述數十名消息人士報導稱，北京為應對美國，下令進入「戰時態勢」，外交部及商務部官員被要求取消休假、手機廿四小時開機待命，隨時準備反制行動，並同步開展魅力外交，全力拉攏其他國家聯手抵制美國。

知情人士指出，大陸當局原力圖避免貿易戰升級，嘗試與川普政府建立高層溝通管道、達成協議，但在川普四月二日所謂「解放日」宣布對等關稅後，北京立場出現重大轉變，改以強硬全面對抗姿態，除下令進入「戰時態勢」，還強化涉美事務部門編列，調入川普第一任期內處理中美事務的官員。