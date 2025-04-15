習近平：盼中越同反對單邊霸凌 蘇林指遵守雙方協議

中央社／ 台北14日電

美中關稅戰升溫下，新華社報導，中共總書記習近平今天與越共總書記蘇林會談時意有所指地說，中國與越南要增強戰略定力，共同反對單邊霸凌行徑，維護全球自由貿易體制和產業鏈供應鏈穩定。

根據報導，蘇林向習近平說，越方願與中方加強協調和配合，堅持多邊主義，堅守和平共處五項原則，「維護國際貿易規則，遵守雙方簽署的協議」，共同為促進世界和平和人類進步作出更大貢獻。越方並願與中方妥處海上分歧，維護海上穩定。

路透社稍早則報導，習近平在會談中向越南喊話，希望中越能加強在貿易和供應鏈方面的合作，以因應美國關稅造成的衝擊。

據新華社報導，習近平與蘇林還共同見證中越雙方簽署的45份雙邊合作文本展示，內容涵蓋互聯互通、人工智慧、海關檢驗檢疫、農產品貿易、文化和體育、民生、人力資源開發、媒體等領域。

路透社則報導，兩國簽署的合作協議還包括加強供應鏈和鐵路建設合作等項目，其中一份備忘錄是加強中國國際貿易促進委員會和越南商工總會（Vietnam Chamber of Commerce and Industry）間的合作，而越南商工總會負責簽發商品的原產地證書。

根據新華社報導，習近平向蘇林說，中越雙方要按照「政治互信更高、安全合作更實、務實合作更深、民意基礎更牢、多邊協調配合更緊、分歧管控解決更好」的「六個更」總體目標，高質量推動全面戰略合作，確保「中越命運共同體建設」行穩致遠，為構建「人類命運共同體」作出新的更大貢獻。

習近平又說，中越兩國都堅持對外開放，為維護地區產業鏈供應鏈穩定暢通、促進經濟全球化發揮了積極作用。「小船孤篷經不起驚濤駭浪，同舟共濟方能行穩致遠」，中國和越南都是經濟全球化的受益者，要增強戰略定力，共同反對單邊霸凌行徑，維護全球自由貿易體制和產業鏈供應鏈穩定。

新華社 習近平 越南

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