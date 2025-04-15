川普發動關稅戰 北京傳進入戰時態勢

美國總統川普發動關稅戰，中國大陸成為主要目標。路透引述數十名消息人士報導指，北京為應對美國，下令進入「戰時態勢」，外交部及商務部的官員被要求取消休假、手機24小時開機待命，隨時準備反制行動；並同步展開「魅力外交」，全力拉攏其他國家聯手抵制美國。

知情人士指出，北京當局原力圖避免貿易戰升級，並嘗試與川普政府建立高層溝通管道、達成協議，試圖捍衛中方宣傳口徑中的「互利雙贏」的貿易關係，但在川普4月2日所謂「解放日」宣布對等關稅後，北京立場出現重大轉變，改以強硬全面對抗姿態，當局下令進入「戰時態勢」的作為，還包含強化涉美事務部門的編列，包括調入曾在川普第一任期處理中美事務的官員。

知情人士透露，中共宣傳部門官員主導了大陸應對措施的制定。例如，大陸外交部發言人毛寧上周數次在社交平台X發布中共前領導人毛澤東的語錄、影片，提到包括「他們要打多久，我們就打多久」、「美國是只紙老虎，一戳就穿」等。實際上，大陸已對美國制定多項報復措施，知情人士稱，這次行動是大陸官員準備數周後的結果，他們的任務是研究川普政策，並提出對策。

此外，北京當局還下令展開「魅力外交」攻勢，鼓勵其他國家共同反抗美國關稅。