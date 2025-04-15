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亞亞返陸首露面 控賴政府迫害

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

因在社交平台涉及宣揚武統，遭內政部廢止在台依親居留許可並勒令限期離境的陸配「亞亞」（劉振亞）近日接受陸媒「環球人物」專訪。她批評賴政府以莫須有的鼓吹武統罪名，對陸配進行迫害，讓世人看見「有些離別，比槍炮更震碎人心」。這是她返陸後首度公開受訪。

劉振亞於三月二十五日晚離開台灣返回大陸，其十一歲的雙胞胎兒子和七歲的女兒則與台灣丈夫留在台灣。在與孩子分離十天後，劉振亞在四月四日台灣的兒童節這天在深圳受訪。

劉振亞提及賴政府如何對她「追殺」。三月三日，她接到移民署電話，說她發在抖音上的影片被舉報鼓吹武統，讓她去做說明。她原以為只是簡單會面，結果被審問近三個小時。「他們截取我三、四個視頻裡的幾句話，說很多台灣人聽了不喜歡。我反駁說，從古至今，台灣就是中國不可分割的部分，我講的是事實。」劉振亞說。

原以為風波會隨約談結束而平息，沒想到，三月十一日晚，媒體突爆料劉振亞依親居留許可遭廢止。「身為當事人，我竟是從新聞上得知此事！」她並指控，與此同時，針對她的「輿論絞殺」也正式開始。台媒造謠她假結婚、洗人口，完全是捏造，她根本就沒有「大陸前夫、大陸小孩」，她父母也只在她坐月子期間到台灣探親過。

劉振亞提到，她的兩個兒子在學校被同學問：「你們是不是大陸來『洗人口』的那兩個小孩？」還有同學對她兒子說：「我在網上評論了，叫妳媽『快滾』。」她很憤怒，也很難過，但仍要克制。移民署告訴她，雖廢止了依親居留許可，但她還可申請團聚，這樣能在台灣繼續待六個月。但三月十二日傍晚，她收到處分書後，第二天移民署就改口否認她可申請團聚。三月十五日，她收到第二分處分書，明確說她不能申請團聚。之後又收到第三分，要求她限期離開台灣。

「我徹底看清了，民進黨當局就是要『獵殺』我們陸配！」劉振亞說，台灣有四十多萬名陸配，「這道口子從我這裡開始」。

移民署 陸配

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