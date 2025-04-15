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陸配補件期太短 陸委會：滾動檢討

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
台灣移民青年倡議陣線昨舉行記者會，認為要求陸配補件「喪失原籍證明」的三個月期限不合理。 記者曾吉松／攝影
台灣移民青年倡議陣線昨舉行記者會，認為要求陸配補件「喪失原籍證明」的三個月期限不合理。 記者曾吉松／攝影

移民署要求約一點二萬名在台定居的原陸籍人士補件「喪失原籍證明」。移民青年倡議陣線昨天說，三個月的補件期限非常不合理，應至少延長為一至二年，並提供救濟管道、公布可替代的文件清單。陸委會昨回應表示，對於狀況特殊想要延期者，正收集各種案例，滾動檢討。

內政部移民署清查獲准在台定居陸配約十四萬多人，部分當事人未繳回喪失原籍證明，被要求三個月內補件，否則將撤銷定居證，通知戶政事務所撤銷戶籍登記。

中央社報導，台灣移民青年倡議陣線（移青陣）理事長劉千萍、常務理事劉俊良、李依靜，昨在立法院舉行「給我時光機，找到媽媽的除籍證明」記者會。

李依靜說，此事影響直接而深遠，許多收到通知書的人打不進去移民署的諮詢電話，且行政流程繁瑣，還被不同單位踢皮球。疫情後兩岸直飛航班大減，光是要回到中國大陸戶籍地就要經多次轉機，買機票對一般家庭也是很大負擔。而不同省分對於除籍公文的處理方式不同，三個月期限非常不合理。補件時間應至少延長為一年到二年，涵蓋到寒暑假、節日。此外，政府應公布可替代的文件清單，說明有哪些文件具同等效力。

劉千萍表示，移青陣整理出除籍地圖，是讓面對三個月期限的家庭可快速釐清下一步可往哪走，但這不該由學生團體來補救，建議陸委會、移民署將配套措施傳達給收到通知單的家庭。

移青陣提出五項訴求，包括建立清楚、可追蹤的申訴與行政救濟管道；公布具同等效力的佐證文件清單；合理調整補件期限，反映實際跨境辦理時程；提供行政資源支持；正視移民家庭的情感創傷，建構長期支持系統。

陸委會回應，目前已有很多人回去（大陸）申請，對於狀況特殊想要延期的人，正在收集各種案例，滾動檢討。陸委會此前提出四種情況可以具結方式替代，包含赴陸有安全疑慮；重大傷病或行動不便；過去十年沒有去過大陸，及部分台商在陸所生子女，若主張從未在陸設籍，經確認後可用具結方式。

文件 移民署 陸委會

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