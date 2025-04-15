習近平訪越 喊維護多邊貿易

美中關稅戰延燒之際，北京持續拉攏各國。大陸國家主席習近平昨（14）起正式展開對東南亞三國的國是訪問，14日抵達首站越南。他在出訪前透過越共黨報《人民報》發表署名文章表示，中國將深化同周邊國家友好合作，並呼籲越南共同堅定維護多邊貿易體制，維護全球產業鏈供應鏈穩定。

習近平在上述文章中還強調，貿易戰、關稅戰沒有贏家，保護主義沒有出路，但沒有具體指名美國。他並強調，中國始終將越南視為周邊外交優先方向，要全面深化中越命運共同體建設。

北京正積極拓展周邊外交，試圖拉攏各國聯手對抗美國關稅政策。習近平14日結束對越南的訪問後，還將轉往馬來西亞、柬埔寨等周邊亞洲國家。

中國大陸是越南最大的貿易夥伴和製造業主要材料和設備來源國，目前大陸正面臨美國加徵145%關稅的威脅，而越南正就其46%對等關稅與美國談判，美國對貼有「越南製造」標籤的大陸商品表示擔憂。

儘管習近平到訪並強調共同維護供應鏈穩定，路透昨引述越南政府內部文件報導，越南工商部已在上周要求企業加強對產品和原料產地的管控並打擊「洗產地」行為，並要求實現材料來源多元化。

央視報導，習近平昨與越共總書記蘇林舉行會談時說，面對當前變亂交織的國際形勢，中越兩國堅持和平發展、深化友好合作，為世界帶來寶貴的穩定性和確定性。習近平昨還會見了越南總理范明政、國會主席陳青敏。