返國後接受陸媒專訪！陸配「亞亞」轟遭綠政府獵殺 曝兒被問「是不是來洗人口」

因在社交平台宣揚武統，遭內政部廢止在台依親居留許可並勒令限期離境的陸配「亞亞」（劉振亞）近日接受人民日報旗下《環球人物》專訪，詳述她如何遭到民進黨政府「獵殺」。劉振亞說，「這道口子從我這裡開始」，但她仍堅稱：「台獨死路一條」。

劉振亞於3月25日晚離開台灣返回中國大陸，其11歲的雙胞胎兒子和7歲的女兒則與台灣丈夫留在台灣。《環球人物》稱，在與孩子分離10天後，劉振亞選擇在4月4日台灣的兒童節這天在深圳接受專訪。

「我在深圳與我先生相識相戀，去年還帶孩子們來旅遊過，對深圳很有感情。」劉振亞說。

在專訪中，劉振亞詳述民進黨政府如何對她「追殺」。3月3日，她接到台灣移民署電話，說她發在抖音上的影片被人舉報鼓吹「武統」，讓她去做個說明。劉振亞原以為只是次簡單的會面，結果第二天過去被審問了近三個小時。

「他們截取我三、四個視頻裡的幾句話，說很多台灣人聽了不喜歡。我反駁說，從古至今，台灣就是中國不可分割的部分，我講的是事實。」劉振亞說。

原以為這場風波會隨著約談結束而平息，沒想到，3月11日晚，台灣媒體突然爆料劉振亞的依親居留許可遭廢止。「身為當事人，我竟是從新聞上得知此事的！」

劉振亞並指控，與此同時，針對她的「輿論絞殺」也正式開始。劉振亞稱，台灣媒體造謠她假結婚、「洗人口」。她強調這完全是捏造的，她根本就沒有「大陸前夫」、「大陸小孩」，她的父母也只在她坐月子期間到台灣探親過。

劉振亞表示，她試圖自證，但台灣的「綠媒」幾乎傾巢而出，先用謠言摧毀她的人格，再指控她「鼓吹『武統』」。

她的兩個兒子在學校被同學問：「你們是不是大陸來『洗人口』的那兩個小孩？」還有同學對她兒子說：「我在網上評論了，叫妳媽『快滾』。」劉振亞說，「我兒子才11歲，內心會有多大的創傷？」

劉振亞稱，她很憤怒，也很難過，但仍要保持克制。移民署告訴她，雖廢止了依親居留許可，但她還可以申請團聚，這樣能在台灣繼續待六個月。

但3月12日傍晚，劉振亞收到處分書後，第二天移民署就改口否認她可以申請團聚。3月15日，她收到第二份處分書，明確說她不能申請團聚。幾天後，又收到第三份處分書，要求她在期限內離開台灣。

「我徹底看清了——民進黨當局就是要『獵殺』我們陸配！」劉振亞說，即時在她離開台灣後，「綠媒」和「台獨打手」仍繼續配合民進黨當局，不斷造謠她的背景「不單純」。

對於之所以會拍短影音，劉振亞的解釋是，最開始只是想記錄孩子的成長。去年1月，哈爾濱旅遊特別火，網上說來哈爾濱玩的台灣同胞要叫「小當歸」，她的女兒就在影片裡說「我也是小當歸，想吃鐵鍋燉大鵝」，沒想到爆火了。

之後，劉振亞帶著女兒去了趟哈爾濱，抵達時已凌晨1點多，卻有4萬多名網友網上「雲接機」，讓她特別感動，「第一次感覺自己身上有一種使命感」，想著「我或許可以用短視頻來促進兩岸交流」。

對於其自身遭遇，劉振亞表示，台灣有40多萬名陸配，她是第一個被「獵殺」的，「這道口子從我這裡開始」。但在專訪中，劉振亞仍強調：「台灣永遠是中國的台灣，台獨死路一條，祖國統一勢不可擋」。