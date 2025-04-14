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進行對等反制！美國前腳才出招 大陸反擊將對美方涉藏人員限制簽證

中央社／ 上海14日電
美國國務卿盧比歐1日表示，將對主管外國人進入西藏政策的中國官員實施簽證限制。中國外交部發言人林劍今天說，中方決定對在涉藏問題上「表現惡劣」的美方人員對等採取簽證限制措施。圖／大陸外交部網站
美國國務卿盧比歐1日表示，將對主管外國人進入西藏政策的中國官員實施簽證限制。中國外交部發言人林劍今天說，中方決定對在涉藏問題上「表現惡劣」的美方人員對等採取簽證限制措施。圖／大陸外交部網站

美國國務卿盧比歐1日表示，將對主管外國人進入西藏政策的中國官員實施簽證限制。中國外交部發言人林劍今天說，中方決定對在涉藏問題上「表現惡劣」的美方人員對等採取簽證限制措施。

澎湃新聞報導，中國外交部在上述問題上曾表示會堅決反制美方。林劍今天在回應具體的反制措施時說，依據中國的「對外關係法」和「反外國制裁法」有關規定，中方決定對在涉藏問題上表現惡劣的美方人員對等採取簽證限制措施。

林劍聲稱，西藏事務「純屬中國內政」，美國藉涉藏問題對中方的官員「濫施簽證限制」，嚴重違反國際法和國際關係基本準則。

他並宣稱，「西藏是開放的」，中方歡迎外國的友好人士到中國的西藏地區訪問、旅遊、經商；同時反對任何國家與人士，以人權、宗教、文化為藉口，插手西藏事務，「反對別有用心的人員以訪問西藏為名，行干擾破壞之實」。

據路透社，盧比歐（Marco Rubio）1日表示，中國共產黨一直以來拒絕讓美國外交官、記者及其他國際觀察員進入西藏自治區及中國其他藏族地區，但中國外交官及記者卻享受廣泛進入美國的權利。

盧比歐說，美國外交官無法向在西藏旅遊的美國公民提供服務，這種缺乏對等的行為是不可接受、也不會被容忍的。他要求中國允許外交官等人士無限制進入藏族地區。

美國並未公布被限制簽證的中國官員姓名與進一步說明相關措施。

簽證 美國公民 自治區 西藏

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