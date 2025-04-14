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提日本南海海槽地震評估報告 北京駐日大使館籲在日陸人防範地震

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
中國大陸駐日本大使館。（圖／取自央視網）
中國大陸駐日本大使館。（圖／取自央視網）

大陸駐日本大使館星期一（4月14日）提及日本官方公布的大地震風險評估報告，並提醒在日本的中國公民注意防範地震災害。報告強調，日本30年內發生大地震的機率為80%。

日本地震研究委員會1月中旬對海底區域南海海槽（Nankai Trough）的大地震做出新評估，認為30年內發生的概率從去年預測的70%至80%修正為80%。

綜合日本放送協會和共同社報導，據預測，未來30年日本發生南海海槽大地震的概率為80%左右。日本政府工作組的領頭人、名古屋大學名譽教授福和伸夫也在3月底向防災擔當大臣坂井學提交了災害風險評估等的報告。

採用新的計算方法後，海嘯的侵蝕範圍擴大，加之考慮到了未及時避難的情況，災害造成的死亡人數最嚴重時達29.8萬人。

北京駐日本大使館星期一在官網提醒旅日中國公民注意防範地震災害，切實增強防範意識，及時瞭解掌握地震自救知識，適當儲備飲用水、食品、防災急救用品等應急物資。

使館也建議，提前確認附近避難場所信息，遵循當地政府發佈的預防、避難指令，儘快轉移至避難所等安全地帶，並說：「綜合考慮有關因素，建議穩妥安排赴日旅遊、留學，慎重選擇購置房產等。」

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