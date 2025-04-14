習訪越柬馬三國 陸學者：應對中美僵局 周遭外交更顯重要

大陸國家主席習近平14日中午抵達越南，展開對越南、柬埔寨、馬來西亞等東南亞三國的國事訪問。大陸學者表示，在「大國外交」（中美）陷入僵局下，周邊關係具有根本的重要性。

觀察者網報導，中國人民大學國際關係學院教授金燦榮受訪表示，今年習近平出訪的首站選擇這三個東南亞國家，有其深刻原因。首先，越南在東盟（東協）十國中較為特殊，其政治體制與中國相似，同樣由共產黨領導，實行社會主義市場經濟。近年來，越南經濟發展迅速，西方國家也在試圖拉攏越南。對中國來說，越南在意識形態共性和地緣政治上都顯得尤為重要，因此出訪越南順理成章。

柬埔寨一直與中國關係十分友好，兩國關係也頗具「鐵杆」意味。兩國之間存在許多重大戰略合作專案，如中國幫助開發的柬埔寨雲壤海軍基地就具有重要戰略意義。另外，中國還協助推動柬埔寨建設改變國家命運的重大工程—德崇扶南運河，柬埔寨此前雖然有湄公河流經國土，但是沒有出海口。該工程的建成將使柬埔寨擁有自主出海口。

馬來西亞是老東盟六國成員之一和創始成員國，在東盟擴展至十國前被普遍認為是東盟中較為重要的三個國家之一（此外還有印尼和新加坡）。尤其在馬哈迪執政時期，馬來西亞更是被視為東盟的代言人。

今年馬來西亞正值東盟輪值主席國之際，中國需要加強與馬來西亞合作以推進和鞏固與東盟的進一步對話。在當前馬來西亞整體經濟形勢比較良好的背景下，此次出訪馬來西亞對於鞏固與老東盟六國的關係也具有重要戰略意義。

金燦榮表示，落實到具體戰術上，工作重心要放在類似經濟、科技等軟性合作方面。首先中國要推動《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）的落實。雖然該協定自2023年1月1日起生效，但其效果尚未充分顯現。所以需要加強與東盟、日韓、澳紐等國家在RCEP框架下的經濟聯繫。

第二，要繼續推進「一帶一路」倡議，著重推進如中國-東盟自貿區、中國-南亞對話以及中國-中亞對話之類的周邊次區域合作平台，拉近中國與周邊國家的距離。通過這些阻力較小的平台，進一步加強區域內經濟聯繫。

第三要加強中國與周邊國家的人員交流與科技合作。在人員交往問題上，需要利用相關專案有序增加人員流動與交流，但同時也必須加強管理，防止出現類似西方一般大規模非法移民等問題。

近十年來，中國科技已經取得顯著突破，未來十年還有望進一步領先。所以中國應通過建立學術聯盟等方式，加強與周邊國家的科技與學術合作，共用發展成果。通過人員、經濟和學術合作，可以為建立良好的國與國之間的民意基礎創造條件。

他說，未來在形勢允許下，也可以與信任中國的周邊國家多開展一些更深入的合作。中國軍事現代化是非常成功的，中國可以與信任的國家進一步開展軍事交流與合作，幫助其實現軍事現代化。此舉不等同建立軍事同盟，而是作為非正式、信任基礎上的技術與資訊分享。

最後，由於美國對所有國家均徵收10%的基礎關稅，這會導致其他國家對美的出口順差相應降低，從而獲取的美元數量減少，可能引發一定程度的美元緊張。中國可以抓住這一機遇，在政治較為穩定的國家大規模發行人民幣債券。

金燦榮說，中國有句老話「遠親不離近鄰」。但長期以來，大國關係始終被置於較高優先順序，尤其是中美關係。但當前，中美雙方正逐漸進入直接對抗的狀態。

這一僵局也在一定程度上牽連了中國與歐洲、日本、印度等國的關係，使得大國關係整體陷入僵局，在中美關係當前對抗背景下，突出周邊外交的重要性就顯得尤為必要，這也是4月8日至9日召開首次中央周邊工作會議的原因。習近平主席出訪越柬馬正是將重視周邊外交工作落到實處。

他說，可以預見，未來一段時間內，周邊外交將繼續成為中國外交工作的重點，其意義在於：在中美關稅爭端進入對決階段，甚至可能擴展到更多領域的背景下，只要我們（中國）既能做好國內工作，又能做好周邊外交工作，就能在中美戰略博弈中保持穩固地位。只要能穩定根基，就可以為其他方面的工作提供借力點。