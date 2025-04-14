民團盼延長喪失原籍證明補件時間 陸委會：滾動檢討

移民署要求約1.2萬名在台定居的原陸籍人士補件「喪失原籍證明」，倡議團體認為補件期限應延長為1至2年。陸委會表示，對於狀況特殊想要延期者，正搜集各種案例，滾動檢討。

內政部移民署清查獲准在台定居陸配約14萬多人，部分當事人未繳回喪失原籍證明，被要求3個月內補件，否則將撤銷定居證，通知戶政事務所撤銷戶籍登記。對於這項政策，台灣移民青年倡議陣線（移青陣）上午在立法院舉行記者會。

移青陣常務理事李依靜表示，中國不同省分對於除籍公文的處理方式不同，3個月期限非常不合理，忽略兩岸的行政差異、制度落差，並認為補件時間應至少延長為1年到2年，涵蓋到寒暑假、節日。

對於倡議團體的訴求，陸委會以書面回覆中央社時表示，目前已經有很多人回去申請，對於一些狀況特殊想要延期的人，陸委會正在蒐集各種案例，滾動檢討。

本月10日，陸委會舉行例行記者會時，副主委梁文傑指出經與移民署研商後，初步認定有4種情況可以具結方式替代。

第1，赴陸恐怕會有人身安全疑慮者，例如出於政治或宗教等因素，當事人認為赴陸恐會有被逮捕狀況；第2，如果是因為重大傷病或是臥床、配合醫治療程身體衰弱或行動不便者。

第3，2015年1月1日起、過去10年沒有去過中國大陸者；倘若後續被查獲有赴陸狀況，還是會要求補件喪失原籍證明；第4，針對部分台商在陸所生子女，如果主張從來沒有在陸設籍，經主管機關審核確認，可用具結方式替代。