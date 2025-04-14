港媒指北京要求港府積極緝拿國安逃犯 不能放鬆

香港於2020年中實施國安法前後，不少「反送中」運動支持者因為涉嫌違反相關法令而逃往海外，據報導，北京方面高度關注這些人的動向，並希望港府積極緝拿歸案。

信報今天刊登分析報導指出，國安法即將實施5週年，近期國際局勢風雲驟變，美國再度制裁多名中國大陸和香港官員，且有議員提案，要求廢除香港駐美經貿辦事處。

在這種背景之下，香港警方國安處日前再有行動，帶走「We The Hongkongers」總監許穎婷的父母協助調查。

許穎婷涉及勾結外國或境外勢力罪，前年遭國安處以港幣百萬元通緝，同被通緝的海外港人還有10多人，許穎婷算是名氣較低的一位。

據指出，對於警方如此高姿態調查許穎婷在港的親友，有親政府建制派人土質疑，這對成功緝拿許穎婷歸案是否有幫助。

但報導引述處理國安工作的官方人士說，雖然港府短期內對成功拘捕國安逃犯不抱持樂觀期望，但有關工作屬「國家級的功課」，因此不能「放軟手腳」，要堅持以不同方法推展調查。

報導又透露，北京方面高度關注香港的國安逃犯近況，希望特區政府「做啲嘢（做點事）」。

除了許穎婷在港父母近日被帶走協助調查外，另一名被通緝者、前「學生動源」召集人鍾翰林的繼父，最近也被帶走助查。

報導引述官方人士說，包括許穎婷在內的多名在逃港人，都高調在海外串連其他「反華」組織，持續抹黑北京中央和特區政府，部分人受到當地政府庇護，現在難以迫使他們返港，但北京方面對香港追捕逃犯的工作有要求，儘管面對困難，港府仍會盡量去做。

同時，港府希望藉此對外表達堅決維護國家安全及執行國安法的決心。

另有建制派人士認為，警方調查時保持高調，對相關在逃人士有震懾效果，能夠帶來心理上的壓力，讓對方思考是否要繼續有關行為，從而切斷他們與海外「反華」人士及香港支持者的聯繫。