港媒：當年劉鶴頻受辱 何立峰赴美又能如何？

中美關稅戰開打前，中方曾派前駐美代表崔天凱低調訪美，尋求談判機會，但美國總統川普認為層級不夠高，連談都不想談。

港媒星島日報一篇署名文章指出，美方根本不想談。美媒《華爾街日報》也報導，川普回鍋後，中國試圖與華府建立溝通管道，包括駐美大使謝鋒求見馬斯克等均告失敗。報導指出，川普團隊只想和習近平身邊最親近的人馬接觸，如中共政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇，但中方並不願意，認為美方這種即興做法會帶來無法接受的政治風險。

文章指出，美方表面是由於中方「層級不夠高」，其實是根本不想談，意圖搞極限施壓，所以「漫天叫價」點名蔡奇。假如中方派出國務院副總理、中美經貿中方牽頭人何立峰赴美溝通，層次夠高了吧，又能如何？會有甚麼結果嗎？答案是不會的，反而令美國氣燄更盛。

遙想七年前，川普準備打貿易戰，中共中央政治局委員、候任副總理劉鶴赴美溝通，返國後在全國兩會稱，雙方都表示「不打貿易戰」，實際上是被忽悠了，不久貿易戰打響。劉鶴擔任副總理之後赴美談判再度受辱，空手而回。川普在白宮橢圓形辦公室居辦公桌後正中而坐，劉鶴等人頭齊齊坐在桌前，完全是居高臨下的訓示格局。

川普關稅戰的醉翁之意不在關稅，終極目標是確定美國的獨一無二競爭優勢，徹底扼殺中國產業升級的機會，永遠當美國的廉價工廠。越南等小國高度依賴美國市場，無力對抗，可以向美「跪低」，中方即使「投降」也無濟於事，反而會永無翻身之日，因此勢必要強勢反擊，硬剛到底。