美國官員：川普暫未計劃對關稅課題與習近平會談

美國官員稱，川普目前沒有計劃針對關稅課題，與中國大陸國家主席習近平舉行會談。

據路透報導，美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）13日在美國哥倫比亞廣播公司（CBS）節目上，除稱川普目前沒有計劃針對關稅課題與習近平舉行會談外，也指中國以加徵關稅作為針對美國關稅措施的回應，製造了貿易摩擦。

中美兩國經過幾輪報復式加徵關稅後，大陸國務院關稅稅則委員會上周五（11日）公告，對美國商品加徵關稅從84%增至125%，並稱如果美國繼續對中國大陸商品加徵關稅將淪為笑話，中國將「不予理會」。

川普曾表示，中國迫切希望達成協議，「但他們不知道如何開始。我們正等待他們的電話。」在這之後，中國官方嚴詞強調，「妄圖揮舞關稅大棒逼迫世界各國打電話認輸的野蠻人，永遠不要指望等到中國的電話」。

另一方面，白宮貿易顧問納瓦羅在接受美國全國廣播公司節目採訪時稱，美國邀請中國參與談判，但也指責中國與致命芬太尼供應鏈有關聯，而且他並沒有將中國列入美國政府據稱進行談判的七個經濟體名單內。這七個經濟體為英國、歐盟、印度、日本、南韓、印尼和以色列。