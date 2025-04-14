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習近平出訪東南亞 柬埔寨179台籍詐騙犯送抵中國

中央社／ 河內14日專電

中共總書記習近平今起開始出訪東南亞，179名涉嫌在柬埔寨從事電信詐騙的台灣人已於今天清晨被送抵中國溫州。

習近平14日至18日起陸續造訪越南、馬來西亞、柬埔寨。柬埔寨移民總局4月13日晚間11時起，陸續將約500名在柬埔寨涉及電信詐騙的中國籍與台灣籍嫌犯送往中國，其中有179名台灣人。

柬埔寨金邊國際機場資訊顯示，中國公安部共計派遣3架專機將人從柬埔寨金邊載往中國溫州，第一架專機在13日晚間11時起飛，最後一架在今天凌晨零時15分起飛，所有嫌犯已於今天早上送抵中國溫州。

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