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傳大陸進入「戰時態勢」 官員禁休假24小時On Call

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸外交部發言人毛寧，11日在社交平台「X」引用毛澤東的話，指美國只是隻紙老虎。不要相信它的虛張聲勢。一戳，它就會爆開！。（圖／截自「X」）
大陸外交部發言人毛寧，11日在社交平台「X」引用毛澤東的話，指美國只是隻紙老虎。不要相信它的虛張聲勢。一戳，它就會爆開！。（圖／截自「X」）

美國總統川普發動關稅戰，中國大陸成為主要針對目標。路透引述多名消息人士指出，北京為應對美國，下令進入「戰時態勢」，官員要取消休假，手機不准關機，隨時準備反制行動，並同步推動「魅力外交」，全力拉攏其他國家聯手反抗美國。

路透引述四位消息人士報導，力圖避免貿易戰升溫的北京，自川普在4月2日宣布對等關稅後，即轉為強硬對抗姿態，宣布進入「戰時態勢」，大陸外交部及商務部的官員，被指示要取消休假，並保持手機全天開機，隨時準備對美國的反制措施。

消息人士透露，北京當局還下令展開魅力外交攻勢，拉攏其他國家共同抵制美國關稅。而中共宣傳官員在制定中國應對措施方面，發揮了主導作用。

大陸外交部發言人毛寧，稍早前在社交平台「X」發布一則影片，片中是前中共領導人毛澤東在1953年2月全國政協一屆四次會議閉幕會上的講話，貼文並寫道「我們不會退縮」。

兩名知情人士表示，這次行動是中國官員準備數周後的結果，他們的任務是研究川普政策，並提出能夠逐步擴大的對策。

白宮官員透露，美方曾多次詢問大陸外交官，習近平是否會提出與川普通話的要求，但答案一直是「不」。

復旦大學國際關係學者趙明昊稱，這種外交方式對中國來說根本行不通，對於中方而言，一般情況下，雙方會在工作層級達成協議並展開相關工作，「然後我們才能安排峰會。」他強調：「真正的戰場是在國內，而不是雙邊談判。」

北京 川普 美國

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