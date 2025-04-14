快訊

交屋沒幾年頂樓竟開旅館 社區決議驅逐靠一關鍵贏官司

列車過站未停板橋站 高鐵：人為疏失、啟動內部調查

郁方公公郵輪之旅心臟不適猝逝 土耳其當地不能火化將以棺木運回

香港民主黨步入歷史 會員大會通過解散

中央社／ 香港14日電

有超過30年歷史的香港民主黨終於逃不出解散的命運，各黨員同意予以解散；2019年香港爆發「反送中」運動之後，港府實施國安法，泛民主黨派在空前緊張的政治氛圍下紛紛自行解散，唯獨民主黨極力支撐，試圖尋找出路。

但多年下來，民主黨仍然找不到出路，終於在今年2月宣布展開解散程序。該黨昨天召開特別會員大會，有超過100人出席（包括獲授權出席者），他們以絕大多數票通過授權中央委員會跟進解散事宜。

黨主席羅健熙在會後向媒體表示，該黨正尋找法律和會計人士協助處理清盤事宜，並說將會按照黨章規定處理黨產安排，若有剩餘黨產，將會捐給為香港努力工作的本地團體，不會捐給海外團體。

對於何時才能完成清盤工作，他表示，可能是今年內，也有可能是明年。

民主黨於1994年成立，是首個帶領港人爭取民主的大型政黨。

港人爭取民主，始於中國與英國於1982年商談香港前途問題，當時香港人心浮動，既擔心前景不明朗，也害怕失去自由和法治。這股憂慮的氛圍喚醒了部分人對民主的渴望，於是社會上出現了爭取民主的聲音。

1990年，律師李柱銘和教師司徒華（已歿）等人組成了民主同盟，帶領港人爭取民主。4年後，民主同盟與另一政治組織匯點組成民主黨。

1989年北京爆發學運及「六四」天安事件，令更多港人站出來爭取民主，從而衍生出更多的政治組織，比如社會民主連線和公民黨等，形成龐大的泛民力量，當中又以民主黨最具實力和代表性，擁有最多立法會議員和區議員。

在很長的時間裡，民主進度一直是泛民與北京之間的矛盾，而泛民為了爭取民主，不時走上街頭抗爭。

但儘管如此，民主黨與北京的關係似乎從未決裂過，彼此保持溝通，並曾就民主進度達成重要協議。不過，香港主權轉移以後，雙方的矛盾逐漸變得複雜。

與此同時，泛民新冒起的年輕力量對爭取民主的耐性愈來愈低，大批年輕人參加並主導了2014年底的「占領中環運動」，希望藉此逼使北京方面同意在2017年的行政長官選舉推行普選。

在「占中」之後，泛民陣營中的年輕力量迅速崛起，他們一改過往以民主黨為首的傳統泛民與北京溝通的立場。

這些年輕力量在政治立場上也有別於傳統泛民，有人主張本土自決，甚至有人提倡「港獨」，比如青年新政、本土民主前線等。

本土力量的崛起，不但造成泛民內部分歧，也令香港與北京之間的矛盾更趨複雜，從原有的民主改革滲進了分離思潮。

延伸閱讀

北京封鎖美貨 打到痛點

拿台灣祭旗？專家：北京恐加大對台軍事壓力 施壓川普關稅戰讓步

川普「關稅地圖砲」得罪盟友 中國順勢成全球抗美中心

「全網最早大風預測」博主 是北京高校大二生

相關新聞

傳大陸進入「戰時態勢」 官員禁休假24小時On Call

美國總統川普發動關稅戰，中國大陸成為主要針對目標。路透引述多名消息人士指出，北京為應對美國，下令進入「戰時態勢」，官員要...

習近平今出訪越南 籲共同維護多邊貿易體制

大陸國家主席習近平於今啟程前往河內對越南進行國事訪問之際，在越南《人民報》發表署名文章表示，中國始終將越南視為周邊外交優...

美國官員：川普暫未計劃對關稅課題與習近平會談

美國官員稱，川普目前沒有計劃針對關稅課題，與中國大陸國家主席習近平舉行會談。

中美貿易戰下 俄羅斯：中國需要多少石油 就給多少

大陸《參考消息》援引塔斯社報導，針對若美國對中國大陸石油供應降為零，中國會否購買更多俄羅斯石油的問題，俄羅斯外交部副部長...

北京機場突現「統一」標語 引聯想

北京首都機場T三航站樓（航廈）立柱近日出現多幅紅底白字顯眼的「統一」大型標語，下方分別寫著「捍衛國家主權，維護國家統一」...

英議員入港遭拒 外相要求北京解釋

英國外交大臣拉米十三日表示，他非常關切英國議員霍布浩斯入境香港遭拒一事，將緊急向北京當局提出這個問題。霍布浩斯聲稱，她是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。