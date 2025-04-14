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中美貿易戰下 俄羅斯：中國需要多少石油 就給多少

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
俄羅斯外交部副部長安德烈．魯登科表示，中國需要多少石油，俄羅斯就準備向中國輸送多少石油。（圖／取自《參考消息》）
俄羅斯外交部副部長安德烈．魯登科表示，中國需要多少石油，俄羅斯就準備向中國輸送多少石油。（圖／取自《參考消息》）

大陸《參考消息》援引塔斯社報導，針對若美國對中國大陸石油供應降為零，中國會否購買更多俄羅斯石油的問題，俄羅斯外交部副部長安德烈．魯登科表示，中國需要多少石油，俄羅斯就準備向中國輸送多少石油。

魯登科說，「我認為，中國的行動首先將基於自身的國家利益。如果國家利益要求購買石油，中國當然會這樣做，這是我們中國朋友的選擇。」

自4月2日推出「對等關稅」後，美國政府10日再宣布對中國輸美商品徵收「對等關稅」稅率進一步提高至125%。隨後，北京也宣布採取相應反制措施，對美國所有輸華商品關稅提高至125%。

有專家指出，如果保持目前的關稅稅率，美國對華原油出口或在未來幾個月降為零。隨著中國對美國商品加徵關稅，加工美國原油對中國煉油廠來說將無利可圖。

俄羅斯衛星通訊社表示，在世界石油價格和證券市場因川普的關稅措施而普遍下跌的背景下，俄羅斯出口油品種類價格已降至低於2025年聯邦預算所設定的基準價格（每桶69.7美元）。

報導稱稱，這些價格也已跌破預算規則中規定的價格門檻，按照該規則，石油帶來的預算收入會被轉入俄羅斯國家財富基金。主要出口油種—烏拉爾原油的價格一度降至每桶47.54美元，而優質油種—俄羅斯混合原油ESPO（Eastern Siberia — Pacific Ocean，東西伯利亞—太平洋輸油管道）的價格則降至每桶53.19美元。

俄羅斯衛星通訊社指出，4月初，西方油輪在俄羅斯石油運輸中所佔的份額上升至已在波羅的海和黑海港口裝船或預訂本月裝船數量的43%。這一趨勢被歸因於俄羅斯原油價格下跌。若石油價格超過每桶60美元，七國集團（G7）禁止西方公司運輸和承保載有俄羅斯石油的船隻，但最近俄羅斯原油價格已跌破這一價格門檻。

俄羅斯 油價

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