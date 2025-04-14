習近平今出訪越南 籲共同維護多邊貿易體制

大陸國家主席習近平於今啟程前往河內對越南進行國事訪問之際，在越南《人民報》發表署名文章表示，中國始終將越南視為周邊外交優先方向，呼籲中越要共同堅定維護多邊貿易體制，維護全球產業鏈供應鏈穩定，維護開放合作的國際環境，加強在東亞合作、瀾湄合作等機制內協調配合，為變亂交織的世界注入更多穩定性和正能量。

在這篇題為「志同道合攜手前行 繼往開來續寫新篇」的文章中，習近平表示，當前，世界之變、時代之變、歷史之變正以前所未有的方式展開，世界進入新的動盪變革期。

習近平稱，面對單邊主義、保護主義抬頭，中國經濟迎難而上，2024年實現5%的增長，對世界經濟增長貢獻率保持在30%左右，繼續成為世界經濟重要引擎。中國新能源產業、人工智能和動畫影視全球矚目。中國將堅持以高水平對外開放為世界提供更多機遇，以自身高質量發展助推各國共同發展。

他指出，亞洲是全球合作發展的高地，正站在實現整體振興新起點上，面臨前所未有的機遇和挑戰。中國將保持周邊外交政策的延續性和穩定性，堅持親誠惠容理念和與鄰為善、以鄰為伴方針，深化同周邊國家友好合作，共同推進亞洲現代化進程。

習近平稱，中國始終將越南視為周邊外交優先方向。此行是他出任中共中央總書記、中華人民共和國主席以來第四次訪越，他期待與越南領導人擘畫新時代中越命運共同體建設新藍圖。

他強調，構建具有戰略意義的中越命運共同體符合兩國共同利益，有利於地區乃至世界和平穩定和發展繁榮。雙方應全面深化中越命運共同體建設，為亞洲乃至世界和平穩定和發展繁榮作出積極貢獻。

習近平提出，要堅持高層引領，發揮中越雙邊合作指導委員會統籌協調作用，深化黨際、政府、軍隊、執法安全等對口部門合作，攜手應對外部風險挑戰，共同維護政治安全。

習近平說，中越要深化發展戰略對接，落實好兩國政府關於共建「一帶一路」與「兩廊一圈」框架對接的合作規劃，打造更多經濟、技術合作平台。中方願同越方推進越南北部三條標準軌鐵路項目合作，建設智慧口岸。中方歡迎更多越南優質商品進入中國市場，鼓勵更多中國企業赴越投資興業。雙方要加強產業鏈供應鏈合作，拓展5G、人工智能、綠色發展等新興領域合作，更好造福兩國人民。

他並呼籲，中越要堅定維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，推動平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化，同廣大全球南方國家一道，捍衛發展中國家共同利益。