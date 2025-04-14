助陸大內宣 外媒：關稅戰送習近平大禮

美國總統川普連日加碼對中關稅，中國大陸不甘示弱回擊。川普在北京是怎樣的形象？衛報分析，貿易戰在經濟上對中國大陸國家主席習近平來說是壞消息，但就意識型態和政治角度而言，無疑是份大禮，推進北京大內宣。

中國外交部發言人毛寧日前在社群轉發前中共領導人毛澤東在「抗美援朝」期間影片，用英文寫下「我們是中國人，我們不怕挑釁，我們不會退縮」，顯然是在向美國喊話，凸顯世界各國忙著對川普「拍馬屁」時，中國選擇抗爭到底。

衛報認為，川普可能很快會發現，羞辱北京並非明智之舉，他愈是咄咄逼人，北京反應愈強烈；這種鬥爭精神根植於中國近代歷史，也出於對未來的憂慮。

一九八九年天安門事件以來，中共宣傳機器灌輸第一次鴉片戰爭到一九四九年中共建國期間西方列強迫使清朝割地賠款、日軍侵華的「百年國恥」，承諾讓中國變得富強，從此不再受外國列強欺凌，數十年過去，中國已不再是一九九○年代低工資、低附加值的世界工廠。

中國現在面臨經濟放緩、房地產崩盤及工業產能過剩等挑戰，美國的貿易限制和戰略敵視為中國提供了宣傳素材，習近平把對美抵抗行動作為凝聚民心的工具，中國工人失業、畢業生就職面臨困境也可怪到川普頭上。

另外，政治新聞網Politico報導，早在美國總統川普上周揭開新一輪美中貿易戰前，中國就透過技術性貿易障礙限縮美國商品進口，尤其鎖定共和黨票倉、支持川普的農民，凸顯北京十分清楚對手痛點，展現靈活且長久備戰的因應對策。