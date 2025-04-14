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習近平今訪越南 兩國海軍16日南海聯巡
中國大陸國家主席習近平今日起對越南進行為期二天的國是訪問，之後將訪問馬來西亞和柬埔寨，這是習今年首次出訪。大陸與東協是美國對等關稅鎖定對象，習訪東協國家，外界認為有反制美方的用意。
習近平出訪東南亞國家期間，大陸與越南海軍十六日至十七日將在南海北部灣海域進行聯合巡邏。大陸國防部昨宣布，根據中越兩軍相關協議及安排，十六日至十七日，中越兩國海軍艦艇編隊將在北部灣海域進行第卅八次聯合巡邏，進一步增進兩軍務實合作，提升共同維護相關海域安全能力。
中越第卅七次北部灣聯合巡邏是在去年十二月進行，為期兩天、總航程二百多海里，當時雙方共派出四艘海軍艦艇參加，中方任務兵力為海軍廣元艦和銅陵艦。北部灣位於敏感的中越領土中間海域，越南首都河內及共軍海軍要地海南島位於兩側，該區域是兩國重要的戰略水域。
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