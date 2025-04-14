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北京機場突現「統一」標語 引聯想

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
北京首都機場T3航站樓近日出現多幅紅底白字顯眼的「統一」大型標語，引發往來旅客關注及聯想。（圖／取自微博）
北京首都機場T3航站樓近日出現多幅紅底白字顯眼的「統一」大型標語，引發往來旅客關注及聯想。（圖／取自微博）

北京首都機場T三航站樓（航廈）立柱近日出現多幅紅底白字顯眼的「統一」大型標語，下方分別寫著「捍衛國家主權，維護國家統一」「祖國統一，指日可待」「大勢所趨，勢在必行」等文字，最底下則有中共中央機關報人民日報的Logo，引發不少往來旅客關注及聯想。

據稱，這些標語是在四月九日左右換上的，也有網友說，清明節前就換了，這些新近換上的標語讓許多人直接聯想到當前兩岸關係。大陸媒體人魯國平在微博上發文稱，「國家大動作來了！北京國際機場廣告牌全部換成統一著裝—估計快了。希望國家越來越好，早日完成統一。」

香港星島日報指出，這張「統一」圖片曾出現在人民日報四月一日發布的官方微博中，當日解放軍東部戰區在台灣周邊開展聯合演訓，官方配文稱：「中國的主權和領土完整不容侵犯和分割，中國人民解放軍有決心、有能力捍衛國家主權。」

有網友留言說：「這宣傳不一般」「有大事要發生？」「輿論造勢開始，感覺近了！」「輿論先鋪開」「全國所有機場跟上啊」「要打了嗎？」「估計快了」「看得我熱淚盈眶，加油我的國家！」但也有網友調侃說：「我以為是統一方便麵新廣告出來了」「首先想到泡麵廣告」「精神勝利法？」「過癮來了是吧？」「喊口號有用，我早就發財了」「能動手就別吵吵了，多少年了？」「沒商家投廣告了，空著也不好看」。

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