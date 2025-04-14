英議員入港遭拒 外相要求北京解釋

英國外交大臣拉米十三日表示，他非常關切英國議員霍布浩斯入境香港遭拒一事，將緊急向北京當局提出這個問題。霍布浩斯聲稱，她是一九九七年香港移交中國以來，第一位在抵港時被拒絕入境的英國議員。

霍布浩斯二○一七年以來就是英小黨自由民主黨國會議員，也是「對華政策跨國議會聯盟」成員。大陸官員指稱這個組織是反中的國際聯盟。

對華政策跨國議會聯盟在官網表示，該聯盟「團結世界各地的立法者推動民主，同時應對中國崛起對以國際規則與人權為基礎的體系所構成的威脅。」

星期日泰晤士報報導，現年六十五歲的霍布浩斯十日飛往香港探望剛出生的孫子。報導指出，她的護照被沒收，被詢問工作和來訪目的，行李被搜查後，被帶到登機口遣返。她說：「當我被告知這個決定時，我的聲音都在顫抖，只能問：『為什麼，請跟我解釋一下？』」

霍布浩斯在社群媒體Bluesky表示：「我是一九九七年以來，第一位在抵達香港時被拒絕入境的議員。這個打擊殘忍且令人不安，當局卻未給我任何解釋。我希望外交大臣能認識到，這是對全體國會議員的羞辱，並積極尋求答案。」

一周前，英國執政黨工黨兩位議員入境以色列遭拒並被驅逐出境。

拉米表示：「得悉一位議員在私人行程中被拒絕入境香港，這件事令人深感憂慮。我們將緊急向香港和北京當局提出這個問題，要求他們解釋。議員僅因為表達自己身為議員的觀點就被拒絕入境，讓人無法接受。」

拉米說，「對行動自由的不合理限制，只會進一步損害香港的國際聲譽」。