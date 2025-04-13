香港民主黨通過授權中委會 跟進解散事宜

成立超過30年的香港民主黨，2月宣布將啟動解散程序，該黨13日召開特別會員大會，會議同意授權中央委員會進一步跟進解散事宜。香港民主黨羅健熙表示，絕大多數出席者通過授權中委會進一步跟進解散，而目前還未有解散時間表。該黨副主席莫建成補充指，今年度未必可完成清盤事宜。

香港民主黨特別會員大會下午2時召開，議決「通過授權中央委員會就民主黨解散作進一步跟進」的事宜，出席的64人包括中委吳永輝、何杏梅、前主席劉慧卿、創黨成員李華明等，另有40多人會前授權投票。羅健熙在會後表示，今日有授權加親自出席的會員有110人，其中親身出席的人有64位，授權有約40人，會上有超過9成通過授權中委會跟進解散。

羅健熙指出，此次特別會員大會並非已決定解散，而是希望取得中委會授權，進一步跟進解散事宜。但他說，除非突然有大轉變，否則今次的投票意向將延續至下一次會員大會。

羅健熙表示，黨內專責解散的三人小組過去兩個月開了兩次會員諮詢會、交流會，現在正物色法律顧問、會計等專業人士去安排解散，確保程序妥當。他說，暫未正式接觸任何公司處理清盤，該黨會在清盤前舉行會員大會，在大會上需要有75%的會員投票通過，才能正式展開清盤程序。

至於黨產安排，羅健熙說，會按黨章處理，如果有剩餘的黨產會捐給為香港努力工作的團體，強調只會給予本地團體，不會考慮捐予海外團體。

香港民主黨成立於1994年，前身為李柱銘、司徒華、何俊仁等人在1990年創立的「港同盟」，並在1994年10月與「匯點」合併。在1997年香港回歸後，民主黨曾經是立法會及區議會內的民主派最大政黨，在香港落實「愛國者治港」後，該黨影響力銳減。

民主黨在去年底才舉行創黨30周年大會，並進行領導層中央委員會換屆選舉，羅健熙繼續連任，副主席二減一，中委會則由9人增至11人，但剛就任兩個多月就突然宣布啟動解散程序，消息震撼各界。