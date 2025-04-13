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出席世博會中國館開館式 陸駐日大使：願與日本等各國共建美好亞洲家園

聯合報／ 大陸中心／即時報導
2025年日本大阪世博會中國館13日開館，大陸駐日本大使吳江浩表示，大陸願與日本等各國一道，「共建美好亞洲家園」。（圖／取自北京日報）
2025年日本大阪世博會中國館13日開館，大陸駐日本大使吳江浩表示，大陸願與日本等各國一道，「共建美好亞洲家園」。（圖／取自北京日報）

在中美關稅戰不斷升溫的大背景下，大陸駐日本大使吳江浩13日在2025年日本大阪世博會中國館開館式上強調，中國大陸願與日本等各國一道，「共建美好亞洲家園，攜手構建人類命運共同體」。

北京日報報導，吳江浩在中國館開館時表示，希望世博會觀眾從中國館了解綿延五千年的中華文明和蓬勃發展的新時代中國風貌。

他並提到，剛剛召開的中共中央周邊工作會議明確了中國將以睦鄰、安鄰、富鄰、親誠惠容、命運與共為理念方針，攜手周邊國家共創美好未來。

吳江浩說，「我們願同日本等各國一道，共建美好亞洲家園，攜手構建人類命運共同體。」

大阪世博會於4月13日至10月13日在日本大阪舉辦，主題為「構想煥發生機的未來社會」。中國館占地面積3,509平方米，是本屆世博會面積最大的外國自建館之一。

報導稱，中國館以「共同構建人與自然生命共同體——綠色發展的未來社會」為主題，以「天人合一」「綠水青山」「生生不息」為敘事脈絡，首次在全球零距離對比展示由中國嫦娥五號、嫦娥六號探測器採集的月球正面和背面土壤樣品，並展出「蛟龍號」深潛體驗艙、全新一代人形機器人、八網融合的智慧城市沙盤、以「二十四節氣」為主題的大型多媒體動態影像、數字化動態長卷《耕織圖》等展項。

世博 北京 大阪 日本 美中關係

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