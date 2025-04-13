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大陸印尼建交75周年 習近平：進一步深化全面戰略合作

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸國家主席習近平與印尼總統普拉伯沃13日在兩國建交75周年之時互致賀電。圖為去年11月習近平（右）在北京人民大會堂迎接到訪的普拉伯沃。（新華社）
大陸國家主席習近平與印尼總統普拉伯沃13日在兩國建交75周年之時互致賀電。圖為去年11月習近平（右）在北京人民大會堂迎接到訪的普拉伯沃。（新華社）

大陸國家主席習近平印尼總統普拉伯沃13日在兩國建交75周年之時互致賀電。習近平表示，兩國是好鄰居、好夥伴，兩國同為發展中大國和「全球南方」重要力量，雙方合作具有戰略意義和全球影響力。他強調自己高度重視兩國關係發展，願進一步深化全面戰略合作，加強多邊戰略協調。

新華社報導，習近平13日與普拉伯沃互致賀電， 慶祝中印尼建交75周年。習近平指出，大陸和印尼是隔海相望的好鄰居、命運與共的好夥伴。去年，他與普拉伯沃兩次會晤，一致同意堅定支持彼此國家發展願景，攜手走好各自現代化道路，構建具有地區和全球影響力的中印尼命運共同體，引領雙邊關係再上新台階。

習近平強調，大陸與印尼同為發展中大國和「全球南方」重要力量，雙方合作具有戰略意義和全球影響力。他表示自己高度重視中印尼關係發展，願同普拉伯沃一道努力，以慶祝兩國建交75周年為契機，進一步深化兩國全面戰略合作，加強多邊戰略協調，不斷豐富大陸印尼命運共同體的時代內涵，打造發展中大國精誠團結的典範、共同發展的樣板、「南南合作」的先鋒。

根據報導，普拉伯沃在賀電中表示，印尼與大陸的友誼源遠流長，兩國夥伴關係強勁且富有活力。雙方政治、經濟、人文、海上、安全「五大支柱」合作持續快速推進。他表示自己「衷心希望繼續深化兩國合作」，拉緊兩國人民友好紐帶，為世界和平穩定做出積極貢獻。

普拉伯沃去年2月從總統大選勝出後，曾在去年4月應習近平邀請訪問北京，這是他當選後首個出訪的國家。普拉伯沃去年10月就職後，也隨即在11月應習近平邀請對大陸進行國事訪問。

大陸是印尼最大貿易夥伴，去年前8個月，雙邊貿易額達927.9億美元，年增1.5%。大陸是印尼第一大出口國、第二大外資來源國，印尼是大陸在東協第二大投資目的地。而大陸與印尼共建的雅萬高鐵被標榜為大陸「一帶一路」倡議的金字招牌。

印尼 普拉伯沃 習近平

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